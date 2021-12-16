Организовывали сопротивление и проводили разведку. Украинский спецназ на учениях в Германии (фото)
Бойцы ССО Украины вместе с коллегами из США и Литвы проводили операцию по поиску и спасению пилота сбитого самолета, а также корректировали артобстрел и авиацию.
Во время активной фазы многонациональных учений Combat Resolve 16 украинские бойцы Сил спецопераций организовали сопротивление после завершения полевого выхода. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.
На этой фазе руководили всей операцией украинские военные. В составе сил Blufor помимо спецназа ССО были и спецназовцы из Литвы и США. Среди заданий, которые выполнялись военными были поиск и спасение пилота сбитого самолета, корректировка артогня и авиации.
Помимо этого военные проводили доразведку местности с зачисткой особенно опасных направлений, а также отрабатывался вопрос организации движения сопротивления городов, которые находились под контролем противника.
Сообщается, что главный акцент делался на углублении взаимозаместимости с подразделениями странами-членами НАТО. Именно коммуникация и сотрудничество позволили успешно выполнять учебно-боевые задания, стоящие перед ССО.
"На заключительном этапе активной фазы учений украинские спецназовцы участвовали в боях за город Убенсдорф. Благодаря слаженным и решительным действиям нашей группы с помощью противотанковых ракетных комплексов Javelin удалось уничтожить 3 танка Т-72 противника", — подчеркнул командир подразделения ССО Украины.
Напомним, украинские военные блокировали противника на учениях Combat Resolve. Во время первого этапа учений бойцы ВСУ уничтожили 5 машин врага во время отражения нападения с тыла.