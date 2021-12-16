Організовували опір і проводили розвідку. Український спецназ на навчаннях у Німеччині (фото)

Бійці ССО України разом із колегами із США та Литви проводили операцію з пошуку та порятунку пілота збитого літака, а також коригували артобстріл і авіацію.

Під час активної фази багатонаціональних навчань Combat Resolve 16 українські бійці Сил спецоперацій організували опір після завершення польового виходу. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

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На цій фазі керували усією операцією українські військові. У складі сил Blufor, крім спецназу ССО, були й спецназівці з Литви та США. Серед завдань, які виконували військові, були пошук і порятунок пілота збитого літака, коригування артвогню й авіації.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Крім цього, військові проводили дорозвідку місцевості із зачисткою особливо небезпечних напрямів, а також відпрацьовували питання організації руху опору міст, які перебували під контролем супротивника.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Повідомляється, що головний акцент робився на поглибленні взаємозамінності з підрозділами країн-членів НАТО. Саме комунікація та співпраця дозволили успішно виконувати навчально-бойові завдання, що стояли перед ССО.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

"На заключному етапі активної фази навчань українські спецназівці брали участь у боях за місто Убенсдорф. Завдяки злагодженим і рішучим діям нашої групи за допомогою протитанкових ракетних комплексів Javelin вдалося знищити 3 танки Т-72 супротивника", — наголосив командир підрозділу ССО України.

Нагадаємо, українські військові блокували супротивника на навчаннях Combat Resolve. Під час першого етапу навчань бійці ЗСУ знищили 5 машин ворога під час відбиття нападу з тилу.