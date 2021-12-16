США перебросили истребители F-15 в Румынию для усиления НАТО в Черноморском регионе

Американские самолеты будут действовать совместно с итальянскими Eurofighter, обеспечивая защиту воздушного пространства союзников.

Истребители Военно-воздушных сил США F-15 прибыли в Румынию для усиления присутствия натовских сил в Черноморском регионе. Об этом сообщает в пресс-релизе НАТО.

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Американские истребители прибыли на авиабазу в Кампия-Турзи для учений с 18 по 22 декабря вместе с итальянским отрядом истребителей Eurofighter. Совместно самолеты будут обеспечивать защиту воздушного пространства союзников по НАТО.

"Способность быстро развернуть авиацию союзников для поддержки НАТО имеет жизненно важное значение для нашей готовности и демонстрирует маневренность наших сил", — указывают в публикации Альянса.

Итальянские истребители будут оставаться в Румынии в течении следующих трех месяцев обеспечивая систему воздушной полиции.

Сообщается, что операции по обеспечению безопасности союзников на восточном фланге НАТО проводятся с 2014 года. Один из инструментов — усиление воздушной полиции, чтобы продемонстрировать коллективную решимость НАТО.

"Размещение ВВС в Румынии олицетворяет сильную оперативную совместимость и трансатлантическую связь Североатлантического союза", — подчеркнули в публикации.

Напомним, генсек НАТО Столтенберг пригласил Зеленского на встречу в Брюсселе, однако тема официальных переговоров пока не раскрывается.

Ранее сообщалось, что Канада может перебросить в Украину истребители из-за скопления войск РФ, но позже в Минобороны заявили, что они такого делать не будут дабы не спровоцировать обострение.