США перекинули винищувачі F-15 до Румунії для посилення НАТО в Чорноморському регіоні

Американські літаки діятимуть спільно з італійськими Eurofighter, забезпечуючи захист повітряного простору союзників.

Винищувачі Військово-повітряних сил США F-15 прибули до Румунії для посилення присутності натівських сил у Чорноморському регіоні. Про це повідомляє пресреліз НАТО.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Американські винищувачі прибули на авіабазу до Кимпія-Турзія для навчання з 18 по 22 грудня разом із італійським загоном винищувачів Eurofighter. Спільно літаки забезпечуватимуть захист повітряного простору союзників НАТО.

"Здатність швидко розгорнути авіацію союзників для підтримки НАТО має життєво важливе значення для нашої готовності та демонструє маневреність наших сил", — зазначають у публікації Альянсу.

Італійські винищувачі залишатимуться в Румунії протягом наступних трьох місяців, забезпечуючи систему повітряної поліції.

Повідомляється, що операції з безпеки союзників на східному фланзі НАТО проводяться з 2014 року. Один із інструментів – посилення повітряної поліції, щоб продемонструвати колективну рішучість НАТО.

"Розміщення ВПС у Румунії уособлює сильну оперативну сумісність і трансатлантичний зв'язок Альянсу", — наголосили в публікації.

Нагадаємо, генсек НАТО Столтенберг запросив Зеленського на зустріч у Брюсселі, проте тема офіційних переговорів поки що не розкривається.

Раніше повідомлялося, що Канада може перекинути в Україну винищувачі через накопичення військ РФ, але пізніше в Міноборони заявили, що вони такого робити не будуть, щоб не спровокувати загострення.