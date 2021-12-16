Тысячи пошли в военкоматы. Как премьеру Эфиопии удалось переломить ход гражданской войны (фото)

После призыва Абий Ахмеда, люди ринулись добровольцами на фронт. В результате правительству удалось отбросить боевиков НФОТ на сотни километров от столицы с 80 км.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед смог изменить ход гражданской войны в борьбе с боевиками НФОТ. Об этом сообщает BBC.

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23 ноября Абий Ахмед заявил, что он отправляется на фронт, чтобы противостоять боевикам НФОТ. Призыв поднял боевой дух генералов, привел к всплеску национализма в 120-миллионной стране. По словам Кьетила Торнволла, профессора конфликтологии Нового университетского колледжа в Осло, нет никаких сомнений, что решение премьера помогло переломить ситуацию в боевых действиях.

"Это подняло боевой дух его генералов, привело к всплеску эфиопского национализма, общество стало свидетелем того, как национальные герои, такие как Хайле Гебрселассие (чемпион мира по бегу), выступили в поддержку военных действий, и тысячи людей выстроились в очередь, чтобы присоединиться к армии и ополчениям амхара (этнической группы)", — заявил Тронволл.

[ + – ] Карта боев в Эфиопии. Боевики НФОТ ныне отброшены в Велдийю. Фото: BBC

Как пишут в издании, судя по фотографиям Ахмед не находился непосредственно на поле боя, но даже его нахождения близко к нему хватило для улучшения ситуации. Помимо решения Абий Ахмеда помогло правительственной армии сломить ход войны беспилотники. Утверждается, что Эфиопия получила БПЛА из Китая, Турции и Ирана. Они смогли отбросить НФОТ из ряда городов, отбросив их от столицы на дистанции с 130 км на 400 в Велдийю.

Также правительству удалось эффективно противостоять давлению Запада, который призывал прекратить огонь. При этом были очень жестокие боевые действия. Из-за этого глобальный имидж Абий Ахмеда был испорчен. Военные неоднократно были замечены в зверствах. Но британский аналитик Абдуррахман сказал, что у Абия не было другого выбора, кроме как сражаться, поскольку НФОТ были полны решимости захватить власть с помощью силы.

Напомним, ООН приостановило поставки продовольствие в два города Эфиопии. Боевики НФОТ ограбили один из пунктов выдачи гуманитарной помощи. 29 ноября стало известно, что правительство Эфиопии отбило город Чифра у боевиков. Бои были крайне жестокими, как утверждают журналисты, повсюду были трупы.