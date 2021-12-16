Тисячі пішли у військкомати. Як прем'єру Ефіопії вдалося переламати перебіг громадянської війни (фото)

Після призову Абія Ахмеда люди кинулися добровольцями на фронт. Унаслідок цього уряду вдалося відкинути бойовиків НФОТ на сотні кілометрів від столиці з 80 км.

Прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед зміг змінити перебіг громадянської війни в боротьбі з бойовиками НФОТ. Про це повідомляє ВВС.

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23 листопада Абій Ахмед заявив, що він вирушає на фронт, щоб протистояти бойовикам НФОТ. Заклик підняв бойовий дух генералів, спричинив сплеск націоналізму в 120-мільйонній країні. За словами К'єтіла Торнволла, професора конфліктології Нового університетського коледжу в Осло, немає жодних сумнівів, що рішення прем'єра допомогло зламати ситуацію в бойових діях.

"Це підняло бойовий дух його генералів, призвело до сплеску ефіопського націоналізму, суспільство стало свідком того, як національні герої, такі як Хайле Гебрселассіє (чемпіон світу з бігу), виступили на підтримку військових дій, і тисячі людей вишикувалися в чергу, щоб приєднатися до армії й ополчення амхара (етнічної групи)", — заявив Тронволл.

[ + – ] Карта боїв у Ефіопії. Бойовики НФОТ нині відкинуті до Велдії. Фото: trump-elections

Як пишуть у виданні, судячи з фотографій, Ахмед не був безпосередньо на полі бою, але навіть його перебування близько до нього вистачило для покращення ситуації. Крім рішення Абія Ахмеда, допомогли урядовій армії зламати перебіг війни безпілотники. Стверджується, що Ефіопія отримала БПЛА з Китаю, Туреччини й Ірану. Вони змогли відкинути НФОТ із низки міст, відкинувши їх від столиці на дистанції зі 130 км на 400 до Велдії.

Також уряду вдалося ефективно протистояти тиску Заходу, який закликав припинити вогонь. У цьому були дуже жорстокі бойові дії. Через це глобальний імідж Абія Ахмед був зіпсований. Військові неодноразово були помічені у звірствах. Але британський аналітик Абдуррахман сказав, що Абій не мав іншого вибору, крім як боротися, оскільки НФОТ були сповнені рішучості захопити владу за допомогою сили.

Нагадаємо, ООН призупинило постачання продовольства у два міста Ефіопії. Бойовики НФОТ пограбували один із пунктів видачі гуманітарної допомоги. 29 листопада стало відомо, що уряд Ефіопії відбив місто Чифра в бойовиків. Бої були вкрай жорстокі, як стверджують журналісти, всюди були трупи.