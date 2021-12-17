В Перу планируют ввести штрафные санкции против Украины из-за срыва поставки Ан-178

С момента подписания контракта 2 года назад Перу так и не выделило средств на постройку самолета. В "Антонове" сразу говорили, что из-за этого возможны переносы сроков поставки.

В Перу отправили письмо на госкомпанию "Спецтехноэкспорт", в котором указывается, что они могут ввести штрафные санкции из-за срыва срока поставки Ан-178 для МВД. Об этом пишет издание Info Defensa.

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Согласно подписанному контракту, поставка Ан-178 должна была состояться еще 23 октября. В случае невыполнения даты предусматривается ввод штрафных санкций с 24 октября:

первые два месяца по 5 тысяч долларов

2-5 месяца по 35 тысяч долларов

5-12 месяцев по 70 тысяч долларов

по истечению 12 месяцев возможен разрыв контракта

По состоянию на 1 февраля 2021 года ГП "Антонов" не получило средств на строительство самолета. В предприятии предупреждали, что отсутствие финансирования чревато смещением темпов строительства. Среди деталей воздушного судна много импортных комплектующих, которые требуют финансирования.

Отмечается, что проблема может заключиться еще и в том, что контракт заключался не напрямую с "Антоновым", а спецэкспортером — "Спецтехноэкспортом".

Сроки поставок самолета для полиции Перу составляет 24 месяца после подписания контракта. Конечные сроки можно перенести по соглашению сторон, но этого не было сделано.

Напомним, контракт с Перу был подписан 12 ноября 2019 года. Сделка обошлась в 65 млн долларов.

Также в СМИ сообщили, что в "Антонове" перенесли старт летных испытаний Ан-178 для ВСУ на первый квартал 2022 года.