У Перу планують запровадити штрафні санкції проти України через зрив постачання Ан-178

З моменту підписання контракту 2 роки тому Перу так і не виділило коштів на будівництво літака. В "Антонові" одразу говорили, що через це можливі перенесення термінів постачання.

У Перу відправили лист у держкомпанію "Спецтехноекспорт", в якому вказується, що вони можуть ввести штрафні санкції через зрив терміну постачання Ан-178 для МВС. Про це пише видання Info Defensa.

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Згідно з підписаним контрактом, постачання Ан-178 мало відбутися ще 23 жовтня. У разі невиконання дати передбачається введення штрафних санкцій з 24 жовтня:

перші два місяці по 5 тисяч доларів;

2-5 місяці по 35 тисяч доларів;

5-12 місяців по 70 тисяч доларів;

після закінчення 12 місяців можливий розрив контракту.

Станом на 1 лютого 2021 року ДП "Антонов" не отримало коштів на будівництво літака. У підприємстві попереджали, що відсутність фінансування може призвести до зсуву темпів будівництва. Серед деталей повітряного судна є багато імпортних комплектувальних, які вимагають фінансування.

Зазначається, що проблема може бути ще й тому, що контракт укладався не безпосередньо з "Антоновим", а спецекспортером — "Спецтехноекспортом".

Терміни постачання літака для поліції Перу складає 24 місяці після підписання контракту. Кінцеві терміни можна перенести за згодою сторін, але цього було зроблено.

Нагадаємо, контракт із Перу було підписано 12 листопада 2019 року. Угода коштувала 65 млн доларів.

Також у ЗМІ повідомили, що в "Антонові" перенесли старт льотних випробувань Ан-178 для ЗСУ на перший квартал 2022 року.