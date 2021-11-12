В "Антонові" перенесли старт льотних випробувань Ан-178: що відомо

За інформацією журналістів, випробування розпочнуться навесні наступного року. Причиною цього називають неготовність літака: у ньому немає авіоніки та не встановлені двигуни.

Перший випробувальний політ літака Ан-178, котрий нині активно будують для ЗСУ, перенесли з початкових термінів. Про це повідомляє Defense Express.

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Під час пресконференції директор Antonov Logistics SALIS Андрій Чернявський заявив, що перший випробувальний політ розпочнеться вже навесні 2022 року. При цьому портфель замовлень на Ан-178 повний.

"Портфель замовлень на будівництво літака Ан-178 повний. Варто лише довести до кінця справу з будівництвом цих трьох Ан-178 на замовлення Міноборони", — заявив Чернявський.

Як пишуть у виданні, гендиректор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв ще в травні заявляв, що випробувальний політ буде через 6-8 місяців. Виходить, приблизно листопад – січень 2022 року. Тоді гендиректор держконцерну згадав, що фюзеляж літака зібрали за рекордні 5 місяців. Його слова підтримав гендиректор "Антонова".

За місяць гендиректор "Антонова" Сергій Бичков також змістив терміни першого польоту з листопада-січня на перший квартал 2022 року. Наприкінці наступного року його вже мають передати до Міноборони.

Журналісти також зазначають, що станом на вересень 2021 року літак не має вигляд готового до льотних випробувань. Наразі, за словами Гусєва, літак готовий на "приблизно 80%". Водночас у літака навіть повністю не зібрали планер, двигуни, авіоніку та значну частину внутрішніх систем.

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Нагадаємо, на першому Ан-178 проводитимуть усі випробування. Для сертифікації літака потрібно здійснити близько 600 польотів. Також наголошується, що всі три літаки будуть побудовані без російських деталей, частка яких сягала 54%.