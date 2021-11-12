В "Антонове" перенесли старт летных испытаний Ан-178: что известно

По информации журналистов, испытания начнутся весной следующего года. Причиной этого называют неготовность самолета: в нем нет авионики и не установлены двигатели.

Первый испытательный полет самолета Ан-178, который ныне активно строят для ВСУ, перенесли с первоначальных сроков. Об этом сообщает Defense Express.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Во время пресс-конференции директор Antonov Logistics SALIS Андрей Чернявский заявил, что первый испытательный полет начнется уже весной 2022 года. При этом портфель заказов на Ан-178 полный.

"Портфель заказов на строительство самолета Ан-178 полный. Стоит лишь довести до конца дело со строительством этих троих Ан-178 на заказ Минобороны", — заявил Чернявский.

Как пишут в издании, гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев еще в мае заявлял, что испытательный полет будет через 6-8 месяцев. Выходит, примерно ноябрь — январь 2022 года. Тогда же гендиректор госконцерна упомянул, что фюзеляж самолета собрали за рекордные 5 месяцев. Его слова поддержал гендиректор "Антонова".

Через месяц гендиректор "Антонова" Сергей Бычков также сместил сроки первого полета с ноября-января на первый квартал 2022 года. В конце следующего года его уже должны передать в Минобороны.

Журналисты также отмечают, что по состоянию на сентябрь 2021 года самолет не выглядит готовым к летным испытаниям. На данный момент со слов Гусева, самолет готов на "примерно 80%". В то же время у самолета даже полностью не собрали планер, двигатели, авионику и значительную часть внутренних систем.

[ + – ] Внутри самолета незаметна системы авионики и управления самолетом в кабине Ан-178

Напомним, на первом Ан-178 будут проводить все испытания. Для сертификации самолета нужно совершить около 600 полетов. Также подчеркивается, что все три самолета будут построены без российских деталей, доля которых достигала 54%.