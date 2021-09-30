Первый планер готов на 80%: в "Укроборонпроме" показали ход строительства Ан-178 (фото)

В первом самолете уже состыковали крылья, механизировали закрылки и предкрылки, а также установили киль. Сейчас проводят всю электронику внутри — это самый сложный этап.

На госпредприятии "Антонов", входящее в госконцерн "Укроборонпром" заявили о том, что строительство самолета идет по плану. Его планируют достроить в I квартале 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

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По оценкам экспертов, первый планер самолета Ан-178 готов уже на 80%. Уже завершены работы по стыковке крыла и механизации закрылок и предкрылок. Также установлен киль. Внутри самолета ведутся работы по установке новых элементов электромонтажа и бортового радиоэлектронного оборудования.

[ + – ] Первый планер Ан-178 Фото: Укроборонпром

Вместе с этим на авиазаводе ведут работы по составлению рампы и створок грузового люка. Изготавливаются детали для системы штурвального управления, гидросистемы, шасси и ряд других.

Фото: Укроборонпром

В пресс-службе указывают, что уже начаты работы по производству фюзеляжа для второго из трех Ан-178. Хвостовую часть и отсек силового поля уже установили в штапеля для дальнейшего монтажа. Фюзеляж второго самолета должен быть готов к концу 2021 года.

На первом Ан-178 будут проводить все испытания. Также подчеркивается, что все три самолета будут построены без российских деталей, доля которых достигала 54%.

Напомним, в "Антонове" заявляли, что для сертификации Ан-178 нужно совершить около 600 полетов. При этом впереди самый сложный этап — установка всей электронике. Также в Министерстве стратегических отраслей не исключают заказа еще трех Ан-178 для нужд армии.