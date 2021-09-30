Перший планер готовий на 80%: в "Укроборонпромі" показали хід будівництва Ан-178 (фото)

У першому літаку вже зістикували крила, механізували закрилки і передкрилки, а також встановили кіль. Зараз проводять всю електроніку всередині — це найскладніший етап.

На держпідприємстві "Антонов", що входить у держконцерн "Укроборонпром" заявили про те, що будівництво літака йде за планом. Його планують добудувати в I кварталі 2022 року. Про це повідомляє пресслужба держконцерну.

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За оцінками експертів, перший планер літака Ан-178 готовий на 80%. Уже завершені роботи зі стикування крила і механізації закрилків і передкрилків. Також встановлено кіль. Усередині літака ведуться роботи з встановлення нових елементів електромонтажу і бортового радіоелектронного обладнання.

[ + – ] Перший планер Ан-178 Фото: Укроборонпром

Разом із цим на авіазаводі ведуть роботи зі складання рампи і стулок вантажного люка. Виготовляються деталі для системи штурвального управління, гідросистеми, шасі та низка інших.

Фото: Укроборонпром

У пресслужбі зазначають, що вже розпочаті роботи з виробництва фюзеляжу для другого з трьох Ан-178. Хвостову частину і відсік силового поля вже встановили в штапелі для подальшого монтажу. Фюзеляж другого літака повинен бути готовий до кінця 2021 року.

На першому Ан-178 проводитимуть усі випробування. Також підкреслюється, що всі три літаки будуть побудовані без російських деталей, частка яких сягала 54%.

Нагадаємо, в "Антонові" заявляли, що для сертифікації Ан-178 потрібно здійснити приблизно 600 польотів. При цьому попереду найскладніший етап — установлення всієї електроніки. Також у Міністерстві стратегічних галузей не заперечують замовлення ще трьох Ан-178 для потреб армії.