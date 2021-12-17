"Не согласен с политикой": польский военный перешел на сторону Беларуси (видео)

Эмиль Чечко пересек границу вчера вечером, а уже сегодня он дал интервью телеканалу. В нем он заявил, что невозможно терпеть "режим" Дуды.

Пограничный комитет Беларуси сообщил, что вчера, 16 декабря белорусско-польскую границу пересек польский военный. Он попросил политического убежища.

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Военнослужащий из 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии Эмиль Чечко перешел в Беларуси из-за "негуманного обращения с мигрантами". Часть его полка перебросили на границу из-за ситуации с мигрантами на границе двух стран.

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Утверждается, что Эмиль Чечко не согласен с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и "режима Дуды". Границу он пересек без оружия. Белорусский телеканал АТН опубликовал кадры интервью с человеком, похожим на Чечко. По его словам, невозможно "молчать о том, что творится на территории Польши".

Причиной его дезертирства стало отсутствие работы в стране, действия контрразведки на границе, которая все контролировала и действия польских властей. Из него могут сделать "самого плохого человека" в Польше.

"В Польше собираются сделать из меня самого плохого человека. Говорят, что я создаю проблемы в армии или что вообще я погиб. Это очевидно", — рассказал Чечко.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что дезертировавший солдат имел проблемы с законом. Он не должен был оказаться на границе. Министр поручил выяснить, кто ответственен за его направление на границу с Беларусью.

Напомним, Лукашенко готов извиниться за ситуацию с мигрантами, если будут факты умышленного создания кризиса на границе с ЕС. Ранее премьер-министр Польши заявлял, что миграционный кризис может отвлечь внимание от вторжения войск РФ в Украину.