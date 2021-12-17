"Не згоден із політикою": польський військовий перейшов на бік Білорусі (відео)

Еміль Чечко перетнув кордон учора ввечері, а вже сьогодні він дав інтерв'ю телеканалу. У ньому він заявив, що неможливо терпіти "режим" Дуди.

Прикордонний комітет Білорусі повідомив, що вчора, 16 грудня, білорусько-польський кордон перетнув польський військовий. Він попросив політичного притулку.

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Військовослужбовець з 11-го Мазурського артилерійського полку 16-ї Поморської механізованої дивізії Еміль Чечко перейшов у Білорусь через "негуманне поводження з мігрантами". Частину його полку перекинули на кордон через ситуацію з мігрантами на кордоні двох країн.

[ + – ] Прикордонний комітет опублікував фото солдата

Стверджується, що Еміль Чечко не згоден із політикою Польщі щодо міграційної кризи та "режиму Дуди". Кордон він перетнув без зброї. Білоруський телеканал АТН опублікував кадри інтерв'ю з людиною, схожою на Чечка. За його словами, неможливо "мовчати про те, що відбувається на території Польщі".

Причиною його дезертирства стала відсутність роботи в країні, дії контррозвідки на кордоні, яка все контролювала та дії польської влади. З нього можуть зробити "найгіршу людину" в Польщі.

"У Польщі збираються зробити з мене найгіршу людину. Кажуть, що я створюю проблеми в армії або що взагалі я загинув. Це очевидно", — розповів Чечко.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що солдат, який дезертував, мав проблеми із законом. Він не повинен був опинитися на кордоні. Міністр доручив з'ясувати, хто є відповідальним за його спрямування на кордон із Білоруссю.

Нагадаємо, Лукашенко готовий вибачитись за ситуацію з мігрантами, якщо будуть факти умисного створення кризи на кордоні з ЄС. Раніше прем'єр-міністр Польщі заявляв, що міграційна криза може відвернути увагу від вторгнення військ РФ в Україну.