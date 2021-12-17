На Житомирщине разворовывали детали к ЗРК, охраняющие воздушное пространство Украины, - СБУ (фото)
Контрразведчики обнаружили склад, на котором хранилось почти 60 наименований к зенитно-ракетным комплексам вместе с блоками управления.
Сотрудники Контрразведки СБУ выявили и пресекли разворовывание приборов и запчастей к зенитно-ракетным комплексами. Именно они обеспечивают защиту ПВО Украины. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности.
По информации СБУ, злоумышленники организовали подпольный склад, на котором хранили ворованную продукцию. В ходе обысков было обнаружено несколько тонн деталей, которые подлежат государственном экспортному контролю. Их стоимость, по предварительной оценке, составляет десятки миллионов гривен.
Участники схемы присваивали имущество во время их ремонта на одном из оборонных предприятий. Всего было выявлено почти 60 наименований комплектующих, включающих в себя блоки управления. Продукцию изъяли для проведения экспертизы.
В рамках уголовного производства продолжаются неотложенные следственно-оперативные действия по части 3 статьи 410 (кража, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывных и других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или иного имущества, а также завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением).
Напомним, СБУ пресекли деятельности ячейки "ИГИЛ" в Киеве, среди задержанных было 5 граждан России.
Ранее СБУ пресекли производство деталей к российской боевой авиации в Харьковской области.