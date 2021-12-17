На Житомирщине разворовывали детали к ЗРК, охраняющие воздушное пространство Украины, - СБУ (фото)

Контрразведчики обнаружили склад, на котором хранилось почти 60 наименований к зенитно-ракетным комплексам вместе с блоками управления.

Сотрудники Контрразведки СБУ выявили и пресекли разворовывание приборов и запчастей к зенитно-ракетным комплексами. Именно они обеспечивают защиту ПВО Украины. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности.

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По информации СБУ, злоумышленники организовали подпольный склад, на котором хранили ворованную продукцию. В ходе обысков было обнаружено несколько тонн деталей, которые подлежат государственном экспортному контролю. Их стоимость, по предварительной оценке, составляет десятки миллионов гривен.

Фото: пресс-центр СБУ

Участники схемы присваивали имущество во время их ремонта на одном из оборонных предприятий. Всего было выявлено почти 60 наименований комплектующих, включающих в себя блоки управления. Продукцию изъяли для проведения экспертизы.

Фото: пресс-центр СБУ

В рамках уголовного производства продолжаются неотложенные следственно-оперативные действия по части 3 статьи 410 (кража, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывных и других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или иного имущества, а также завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением).

Фото: пресс-центр СБУ

Напомним, СБУ пресекли деятельности ячейки "ИГИЛ" в Киеве, среди задержанных было 5 граждан России.

Ранее СБУ пресекли производство деталей к российской боевой авиации в Харьковской области.