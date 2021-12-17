На Житомирщині розкрадали деталі до ЗРК, які охороняють повітряний простір України, — СБУ (фото)

Контррозвідники виявили склад, на якому зберігалося майже 60 найменувань до зенітно-ракетних комплексів разом із блоками управління.

Співробітники Контррозвідки СБУ виявили та припинили розкрадання приладів та запчастин до зенітно-ракетних комплексів. Саме вони забезпечують захист ППО України. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки.

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За інформацією СБУ, зловмисники організували підпільний склад, на якому зберігали викрадену продукцію. У ході обшуків було виявлено кілька тонн деталей, що підлягають державному експортному контролю. Їхня вартість, за попередньою оцінкою, становить десятки мільйонів гривень.

Фото: прес-центр СБУ

Учасники схеми надавали майно під час їх ремонту на одному з оборонних підприємств. Усього було виявлено майже 60 найменувань комплектувальних деталей, що включають блоки управління. Продукцію вилучили для експертизи.

Фото: прес-центр СБУ

У межах кримінального провадження продовжуються невідкладні слідчо-оперативні дії за частиною 3 статті 410 (крадіжка, присвоєння, вимагання військовослужбовцям зброї, бойових припасів, вибухових та інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки або іншого майна, а також заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем).

Фото: прес-центр СБУ

Нагадаємо, СБУ припинили діяльність осередку "ІДІЛ" у Києві, серед затриманих було 5 громадян Росії.

Раніше СБУ припинила виробництво деталей до російської бойової авіації у Харківській області.