На Житомирщині розкрадали деталі до ЗРК, які охороняють повітряний простір України, — СБУ (фото)
Контррозвідники виявили склад, на якому зберігалося майже 60 найменувань до зенітно-ракетних комплексів разом із блоками управління.
Співробітники Контррозвідки СБУ виявили та припинили розкрадання приладів та запчастин до зенітно-ракетних комплексів. Саме вони забезпечують захист ППО України. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки.
За інформацією СБУ, зловмисники організували підпільний склад, на якому зберігали викрадену продукцію. У ході обшуків було виявлено кілька тонн деталей, що підлягають державному експортному контролю. Їхня вартість, за попередньою оцінкою, становить десятки мільйонів гривень.
Учасники схеми надавали майно під час їх ремонту на одному з оборонних підприємств. Усього було виявлено майже 60 найменувань комплектувальних деталей, що включають блоки управління. Продукцію вилучили для експертизи.
У межах кримінального провадження продовжуються невідкладні слідчо-оперативні дії за частиною 3 статті 410 (крадіжка, присвоєння, вимагання військовослужбовцям зброї, бойових припасів, вибухових та інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки або іншого майна, а також заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем).
Нагадаємо, СБУ припинили діяльність осередку "ІДІЛ" у Києві, серед затриманих було 5 громадян Росії.
Раніше СБУ припинила виробництво деталей до російської бойової авіації у Харківській області.