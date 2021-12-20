В РФ впервые показали сброс 500-килограммовой бомбы с ударного БПЛА "Охотник" (видео)

Первые испытания со сбросом бомб произошли еще в январе 2021 года. Заявляется, что она поразила цель на полигоне.

В России показали испытания бомбового вооружения на тяжелом ударном беспилотнике "Охотник". Об этом сообщается в репортаже "Вести недели".

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На опубликованных кадрах зафиксирован сброс 500-килограммовой неуправляемой бомбы. Ее сброс производился с внутреннего отсека на полигон. Был показан момент уничтожения бомбой цели. Как говорит автор репортажа, поставки беспилотника в армию РФ начнутся в 2024 году.

Заявленные характеристики БПЛА "Охотник":

Вес — 20 тонн

Длина — 19 метров

Размах крыльев — 14 метров

Боевая нагрузка — 2,8 тонны

Дальность полета — 6 тысяч км

Высота полета — 18 км.

Все вооружение беспилотника находится во внутреннем отсеке, чтобы он был более незаметным. Также недавно был показан обновленный вариант "Охотника", в котором установлено плоское сопло. По задумке разработчиков, подобный вид сопла должен уменьшить радиолокационную заметность.

Первые испытания со сбросом бомбы были проведены в январе 2021 года в Астраханской области.

Напомним, в октябре сообщалось, что 20-тонный БПЛА "Охотник" проходил летные испытания.