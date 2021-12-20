У РФ вперше показали скидання 500-кілограмової бомби з ударного БПЛА "Мисливець" (відео)

Перші випробування зі скиданням бомб відбулися ще у січні 2021 року. Заявляється, що вона вразила ціль на полігоні.

У Росії показали випробування бомбового озброєння на важкому ударному безпілотнику "Мисливець". Про це повідомляється в репортажі "Вісті тижня".

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На опублікованих кадрах зафіксовано скидання 500-кілограмової некерованої бомби. Її скидання проводилося з внутрішнього відсіку на полігон. Було показано момент знищення бомбою цілі. Як каже автор репортажу, постачання безпілотника до армії РФ розпочнеться у 2024 році.

Заявлені характеристики БПЛА "Мисливець":

Вага — 20 тонн

Довжина – 19 метрів

Розмах крил — 14 метрів

Бойове навантаження — 2,8 тонни

Дальність польоту — 6 тисяч км

Висота польоту – 18 км.

Усе озброєння безпілотника розташоване у внутрішньому відсіку, щоб він був непомітнішим. Також недавно був показаний оновлений варіант "Мисливця", у якому встановлено плоске сопло. За задумом розробників, подібний вид сопла повинен зменшити помітність радіолокації.

Перші випробування зі скиданням бомби було проведено у січні 2021 року в Астраханській області.

Нагадаємо, у жовтні повідомлялося, що 20-тонний БПЛА "Мисливець" проходив льотні випробування.