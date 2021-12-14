У Росії показали оновлений льотний зразок важкого ударного БПЛА "Мисливець" (відео)

Безпілотник отримав новий вид реактивного сопла, яке за заявою розробників має зменшити його радіолокаційну помітність.

У російському Новосибірську показали перший льотний зразок ударного БПЛА "Мисливець" із плоским реактивним соплом. Про це повідомляє РІА.

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Безпілотника викотили на авіазаводі імені Чкалова. Стверджується, що завдяки новій конструкції безпілотник має знижену помітність радіолокації. Також для "Мисливця" створять новий наземний пункт управління, його зроблять із урахуванням вимог військових.

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За словами заступника голови Міністерства оборони Росії Олексія Криворучка, "Мисливець" володіє функціями, які не тільки не поступаються аналогам, але й перевершує їх. Заявляється, що БПЛА має систему штучного інтелекту. Вона повинна дозволити апарату робити маневри в повітрі та завдавати удару в автоматичному режимі.

"Викочування БПЛА фіксує завершення збирання виробу в цілому, оснащення його всім необхідним бортовим обладнанням відповідно до вимог, що пред'являються до літальних апаратів, і перехід до комплексних наземних відпрацювань для підготовки до першого вильоту", — заявив Криворучко.

Заявлені характеристики БПЛА "Мисливець":

Вага — 20 тонн

Довжина – 19 метрів

Розмах крил — 14 метрів

Бойове навантаження — 6 тонн

Дальність польоту — 6 тисяч км

Висота польоту – 18 км

Нагадаємо, у жовтні повідомлялося, що 20-тонний БПЛА "Мисливець" проходив льотні випробування. Його серійне виробництво має розпочатися у 2024 році. У липні завершився черговий етап випробувань БПЛА "Мисливець".