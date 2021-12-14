В России показали обновленный летный образец тяжелого ударного БПЛА "Охотник" (видео)

Беспилотник получил новый вид реактивного сопла, которое по заявлению разработчиков, должно уменьшить его радиолокационную заметность.

В российском Новосибирске показали первый летный образец ударного БПЛА "Охотник" с плоским реактивным соплом. Об этом сообщает РИА.

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Беспилотник выкатили на авиазаводе имени Чкалова. Утверждается, что благодаря новой конструкции беспилотник имеет сниженную радиолокационную заметность. Также для "Охотника" создадут новый наземный пункт управления, его сделают с учетом требований военных.

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По словам замглавы Министерства обороны России Алексея Криворучка, "Охотник" обладает функциями, которые не только не уступают аналогам, но и превосходит их. Заявляется, что БПЛА обладает системой искусственного интеллекта. Она должна позволить аппарату совершать маневры в воздухе и наносить удар в автоматическом режиме.

"Выкатка БПЛА фиксирует завершение сборки изделия в целом, оснащение его всем необходимым бортовым оборудованием в соответствии с требованиями, предъявляемыми к летательным аппаратам и переход к комплексным наземным отработкам для подготовки к первому вылету", — заявил Криворучко.

Заявленные характеристики БПЛА "Охотник":

Вес — 20 тонн

Длина — 19 метров

Размах крыльев — 14 метров

Боевая нагрузка — 6 тонн

Дальность полета — 6 тысяч км

Высота полета — 18 км.

Напомним, в октябре сообщалось, что 20-тонный БПЛА "Охотник" проходил летные испытания. Его серийное производство должно начаться в 2024 году. В июле завершился очередной этап испытаний БПЛА "Охотник".