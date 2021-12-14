В России показали обновленный летный образец тяжелого ударного БПЛА "Охотник" (видео)
Беспилотник получил новый вид реактивного сопла, которое по заявлению разработчиков, должно уменьшить его радиолокационную заметность.
В российском Новосибирске показали первый летный образец ударного БПЛА "Охотник" с плоским реактивным соплом. Об этом сообщает РИА.
Беспилотник выкатили на авиазаводе имени Чкалова. Утверждается, что благодаря новой конструкции беспилотник имеет сниженную радиолокационную заметность. Также для "Охотника" создадут новый наземный пункт управления, его сделают с учетом требований военных.Важно
По словам замглавы Министерства обороны России Алексея Криворучка, "Охотник" обладает функциями, которые не только не уступают аналогам, но и превосходит их. Заявляется, что БПЛА обладает системой искусственного интеллекта. Она должна позволить аппарату совершать маневры в воздухе и наносить удар в автоматическом режиме.
"Выкатка БПЛА фиксирует завершение сборки изделия в целом, оснащение его всем необходимым бортовым оборудованием в соответствии с требованиями, предъявляемыми к летательным аппаратам и переход к комплексным наземным отработкам для подготовки к первому вылету", — заявил Криворучко.
Заявленные характеристики БПЛА "Охотник":
- Вес — 20 тонн
- Длина — 19 метров
- Размах крыльев — 14 метров
- Боевая нагрузка — 6 тонн
- Дальность полета — 6 тысяч км
- Высота полета — 18 км.
Напомним, в октябре сообщалось, что 20-тонный БПЛА "Охотник" проходил летные испытания. Его серийное производство должно начаться в 2024 году. В июле завершился очередной этап испытаний БПЛА "Охотник".