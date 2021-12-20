Вьетнамская армия показала самодельный беспилотник, вооруженный автоматом Калашникова (видео)

Аппарат контролируется при помощи пульта радиоуправления и Bluetooth-камеры. Изобретение призвано выбивать силы противника из окопов.

Армия Вьетнама показала наземный беспилотный аппарат, собранный из подручных средств. На разработку установлен автомат, который наводится на цель при помощи гидравлического двигателя. Предназначение этого беспилотника заключается в том, чтобы "выбивать" врага из окопов. Видео и фото с испытаний изобретения поделились пользователи Twitter.

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Аппарат сконструирован на основе гусеничной платформы, на которую установлен АК. Этот проект является более дешевым, чем уже существующий аналог RBB-01 с установленным на нем Uzi с глушителем.

Контроль за устройством производится при помощи пульта радиоуправления и камеры, к которой необходимо подключаться по Bluetooth. Для амортизации при выстреле вдоль ствола автомата установлены пружины, однако, как показано на видео, во время ведения огня беспилотник едва не переворачивается от силы отдачи.

По данным профильного портала The Firearm Blog, тот факт, что эти беспилотные аппараты изготавливаются из общедоступных материалов, означает, что вьетнамская армия потенциально может массово развернуть их для патрулирования на территории страны.

Напомним, в этом время индийские Военно-морские силы начали испытания эсминца проекта P15B с украинской силовой установкой. Они должны продлиться до середины 2022 года.

Также Фокус писал о том, как в России впервые показали испытания бомбового вооружения на тяжелом ударном БПЛА "Охотник".