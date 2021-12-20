В'єтнамська армія показала саморобний безпілотник, озброєний автоматом Калашникова (відео)

Апарат контролюється за допомогою пульта радіокерування та Bluetooth-камери. Винахід покликаний вибивати сили супротивника з окопів.

Армія В'єтнаму показала безпілотний наземний апарат, зібраний з підручних засобів. На розробку встановлено автомат, який наводиться на ціль за допомогою гідравлічного двигуна. Призначення цього безпілотника у тому, щоб "вибивати" ворога з окопів. Відео та фото з випробувань винаходу поділилися користувачі Twitter.

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Апарат сконструйований на основі гусеничної платформи, на яку встановлено АК. Цей проєкт є дешевшим, ніж вже існуючий аналог RBB-01 із встановленим на ньому Uzi з глушником.

Контроль за пристроєм здійснюється за допомогою пульта радіокерування та камери, до якої необхідно підключатися через Bluetooth. Для амортизації під час пострілу вздовж ствола автомата встановлені пружини, проте, як показано на відео, під час ведення вогню безпілотник мало не перевертається від сили віддачі.

За даними профільного порталу The Firearm Blog, той факт, що ці безпілотні апарати виготовляються із загальнодоступних матеріалів, означає, що в'єтнамська армія може масово розгорнути їх для патрулювання на території країни.

Нагадаємо, в цей час індійські Військово-морські сили розпочали випробування есмінця проекту P15B з українською силовою установкою. Вони мають тривати до середини 2022 року.

Також Фокус писав про те, як у Росії вперше показали випробування бомбового озброєння на тяжкому ударному БПЛА "Мисливець".