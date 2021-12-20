Госдеп США рекомендует американцам не посещать Украину: Россия планирует военные действия

Условия безопасности, особенно вдоль границ Украины, в оккупированном Россией Крыму и на контролируемой Россией восточной Украине, непредсказуемы и могут ухудшиться.

Государственный департамент США рекомендует своим гражданам не посещать Украину из-за COVID-19 и пересмотреть решение о поездках из-за возросших угроз со стороны России. Уровень опасности для путешественников в нашу страну повысили до наивысшего, 4-го, сообщается на сайте Госдепа США.

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"Граждане США должны знать о сообщениях о том, что Россия планирует серьезные военные действия против Украины. Гражданам США также напоминают, что условия безопасности, особенно вдоль границ Украины, в оккупированном Россией Крыму и на контролируемой Россией восточной Украине, непредсказуемы и могут ухудшиться без особого уведомления", — предупреждает Госдеп.

Ведомство подчеркивает, что военные действия России на территории Украины серьезно повлияют на способность посольства США предоставлять консульские услуги, включая помощь гражданам США при выезде из Украины.

"Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выпустили Уведомление о состоянии здоровья для путешественников 4-го уровня для Украины, что указывает на очень высокий уровень COVID-19 в стране", — отмечается на сайте Госдепа.

Ранее Фокус сообщал, что в оккупированном Крыму внезапно объявили сбор военнообязанных на 20 января.

По информации главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, мужчин обязали прибыть под роспись "в указанные им места".

Также Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, когда в Украине введут военное положение.

В то же время глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что НАТО получит военный ответ, если не захочет идти на переговоры.