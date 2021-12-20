В оккупированном Крыму внезапно объявили сбор военнообязанных на 20 января, — Чубаров
По информации главы Меджлиса крымскотатарского народа, мужчин обязали прибыть под роспись "в указанные им места". Масштабы такого сбора пока остаются в тайне.
Оккупационная администрация полуострова Крым обязала военнообязанных 20 января прибыть под роспись "в указанные им места". Об этом в своем Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
По словам политика, информацию о соответствующем распоряжении российских "властей" Крыма он получил сегодня.
"Масштабы охвата и количество военнообязанных в оккупированном Крыму, которых российские оккупанты обязывают под роспись прибыть в установленную дату в назначенное место, пока неизвестны", — написал Чубаров.
Напомним, в конце ноября агентство Bloomberg сообщило, что государство-агрессор призвало десятки тысяч резервистов для "обеспечения порядка" на захваченных территориях Украины. По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия планирует начать военное вторжение в конце января — начале февраля 2022 года.
На фоне этого глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов недавно сказал, что НАТО получит "военный ответ", если откажется от переговоров касательно невступления Украины в Альянс.
Также Фокус писал, что в Брянскую область (РФ), которая граничит с Черниговской и Сумской областями, прибыл эшелон военной техники, на котором была зафиксирована инженерная техника и БМП.