Курсанты Института ВМСУ прошли итоговую аттестацию и были допущены к службе на кораблях (фото)

Дипломы с отличием, как отмечает Командование ВМСУ, получили два выпускника — старшина 1 статьи Максим Лищук и старшина 2 статьи Михаил Бричкарь.

Все курсанты Института Военно-морских сил Национального университета "Одесская морская академия" успешно прошли финальную аттестацию. Об этом информирует пресс-служба Командования ВМСУ.

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По данным ведомства, итоговое заседание экзаменационной комиссии проходило под руководством заместителя Командующего ВМСУ, вице-адмирала Андрея Тарасова.

Как сообщают в пресс-службе, все курсанты учебного заведения успешно прошли финальную аттестацию и получили образовательно-квалификационный уровень "магистр" с профессиональной квалификацией "офицер тактического уровня управления".

Дипломы с отличием, по данным Командования ВМСУ, получили сразу два выпусника института — старшина 1 статьи Максим Лищук и старшина 2 статьи Михаил Бричкарь.

Итоговая аттестация для курсантов-выпускников проходила в период с 7 по 20 декабря, и состояла из комплексного испытания:

экзамен по физподготовке;

экзамен по спецдисциплинам;

защита магистерской работы.

В пресс-службе Командования также напомнили, что на 24 декабря запланирована церемония выпуска курсантов Института ВМСУ, во время которой они получат первичное офицерское звание "лейтенант", после чего их допустят к службе на кораблях и в воинских частях ВМС ВС Украины.

[ + – ] Курсанты Института ВМСУ успешно прошли итоговую аттестацию

[ + – ] Курсанты Института ВМСУ успешно прошли итоговую аттестацию

Напомним, в октябре 2021 года курсанты ВСУ тестировали антидроновое вооружение. В ходе учений будущие военнослужащие отрабатывали навыки управления беспилотниками и использования спецсредств для подавления БПЛА в небе.

А весной 2021 года курсанты Воздушных сил участвовали в учениях по применению "С-300" и ЗРК "Бук-М1". Как отмечали в учебном заведении, тактико-специальные учения специально проводили для проверки теоретических и практических навыков среди учащихся ХНУ имени Ивана Кожедуба.