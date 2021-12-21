Курсанти Інституту ВМСУ пройшли підсумкову атестацію та були допущені до служби на кораблях (фото)

Дипломи з відзнакою, як зазначає Командування ВМСУ, отримали два випускники – старшина 1 статті Максим Ліщук та старшина 2 статті Михайло Бричкар.

Усі курсанти Інституту Військово-Морських Сил Національного університету "Одеська морська академія" успішно пройшли фінальну атестацію. Про це повідомляє пресслужба Командування ВМСУ.

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За даними відомства, підсумкове засідання екзаменаційної комісії проходило під керівництвом заступника Командувача ВМСУ, віцеадмірала Андрія Тарасова.

Як повідомляють у пресслужбі, всі курсанти навчального закладу успішно пройшли фінальну атестацію та здобули освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр" з професійною кваліфікацією "офіцер тактичного рівня управління".

Дипломи з відзнакою, за даними Командування ВМСУ, отримали одразу два випускники інституту — старшина 1 статті Максим Ліщук та старшина 2 статті Михайло Бричкар.

Підсумкова атестація для курсантів-випускників проходила в період з 7 по 20 грудня і складалася з комплексного випробування:

іспит з фізпідготовки;

іспит з спецдисциплін;

захист магістерської роботи.

У пресслужбі Командування також нагадали, що на 24 грудня заплановано церемонію випуску курсантів Інституту ВМСУ, під час якої вони отримають первинне офіцерське звання "лейтенант", після чого їх допустять до служби на кораблях та у військових частинах ВМС ЗС України.

[ + – ] Курсанти Інституту ВМСУ успішно пройшли підсумкову атестацію

[ + – ] Курсанти Інституту ВМСУ успішно пройшли підсумкову атестацію

Нагадаємо, у жовтні 2021 року курсанти ЗСУ тестували антидронове озброєння. Під час навчань майбутні військовослужбовці відпрацьовували навички управління безпілотниками та використання спецзасобів для придушення БПЛА у небі.

А навесні 2021 року курсанти Повітряних сил брали участь у навчаннях із застосування "С-300" та ЗРК "Бук-М1". Як зазначали у навчальному закладі, тактико-спеціальні навчання спеціально проводили для перевірки теоретичних та практичних навичок серед учнів ХНУ імені Івана Кожедуба.