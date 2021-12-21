Украинский Ан-178 для Перу. "Спецтехноэкспорт" ответил южноамериканским обидчикам

Из-за отсутствия финансирования Украина не может выполнить условия контракта по поставке самолета Ан-178 в Перу. Перуанцы, в свою очередь, заговорили про санкции.

В начале декабря этого года в перуанских СМИ начала активно тиражироваться информация о вводе штрафных санкций из-за срыва срока поставки украинского самолета Ан-178 на заказ Национальной полиции Перу. В связи с этим ГП ДГЗП "Спецтехноэкспорт" — предприятие-спецэкпортер, заключившие контракт, обратилось с заявление, в котором информируется, что распространенная информация не объективна.

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Об этом сообщается в пресс-службе предприятия.

Также в компании объяснили, что на сегодняшний день контракт действует, но из-за отсутствия финансирования со стороны заказчика – Министерства внутренних дел Республики Перу – выполняется с задержкой.

Кроме того, в заявлении компании сообщается, что проблема связана с неприятием банковской гарантии государственными и частными банками Перу, а украинская сторона непричастна к таким задержкам.

"Заявляем, что по состоянию на сегодняшний день ГП ДГЗП "Спецтехноэкспорт" не получило никакого платежа от заказчика и украинская сторона самостоятельно производит самолет за свой счет", — сообщают в пресс-службе предприятия.

По информации опубликованной "Спецтехноэкспортом", на данный компания пытается урегулировать все сложившиеся обстоятельства.

Ранее мы сообщали, что в Перу планируют ввести штрафные санкции против Украины. Известно, что с момента подписания контракта прошло два года, а деньги на его реализацию предприятие так и не получило. В свою очередь, в Перу заговорили о наложении штрафных санкция на украинское предприятие "Спецтехноэкспорт". Просрочка первых 2 месяца будет стоить для Украины по 5 тысяч долларов за каждый. Сумма за 3,4,5 месяца вырастет до 35 тысяч долларов за месяц. За 5-12 месяца по 70 тысяч долларов за месяц. Если превышения срока просрочки составит год, заказчик может потребовать расторжения договора.

Ан-178 — украинский ближнемагистральный транспортный самолет на базе Ан-158. Самолет позиционируется на рынке как замена транспортным самолетам Ан-12.

Ранее Фокус сообщал, что украинское самолетостроительное государственное предприятие "Антонов" приняло заказ на постройку трех самолетов Ан-178 в интересах Вооруженных сил Украины.