Український Ан-178 для Перу. "Спецтехноекспорт" відповів американським кривдникам

Через відсутність фінансування Україна не може виконати умови контракту на постачання літака Ан-178 до Перу. Перуанці, у свою чергу, заговорили про санкції.

На початку грудня цього року в перуанських ЗМІ почала активно тиражуватись інформація про введення штрафних санкцій через зрив терміну постачання українського літака Ан-178 на замовлення Національної поліції Перу. У зв'язку з цим ДП ДДЗП "Спецтехноекспорт" — підприємство-спецекспортер, що уклало контракт, звернулося із заявою, у якій інформується, що поширена інформація не є об'єктивною.

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Про це повідомляється у пресслужбі підприємства.

Також у компанії пояснили, що на сьогодні контракт діє, але через відсутність фінансування з боку замовника – Міністерства внутрішніх справ Республіки Перу – виконується із затримкою.

Крім того, у заяві компанії повідомляється, що проблема пов'язана з неприйняттям банківської гарантії державними та приватними банками Перу, а українська сторона непричетна до таких затримок.

"Заявляємо, що станом на сьогодні ДП ДДЗП "Спецтехноекспорт" не отримало жодного платежу від замовника і українська сторона самостійно виробляє літак власним коштом", — повідомляють у пресслужбі підприємства.

За інформацією, опублікованою "Спецтехноекспортом", наразі компанія намагається врегулювати всі обставини, що склалися.

Раніше ми повідомляли, що в Перу планують запровадити штрафні санкції проти України. Відомо, що з моменту підписання контракту минуло два роки, а гроші на його реалізацію підприємство так і не отримало. У свою чергу, у Перу заговорили про накладення штрафних санкцій на українське підприємство "Спецтехноекспорт". Прострочення перших 2 місяців коштуватиме Україні 5 тисяч доларів за кожен. Сума за 3,4,5 місяці зросте до 35 тисяч доларів на місяць. За 5-12 місяці по 70 тисяч доларів за місяць. Якщо перевищення терміну прострочення становитиме рік, замовник може вимагати розірвання договору.

Ан-178 – український близькомагістральний транспортний літак на базі Ан-158. Літак позиціюється на ринку як заміна транспортних літаків Ан-12.

Раніше Фокус повідомляв, що українське літакобудівне державне підприємство "Антонов" прийняло замовлення на будівництво трьох літаків Ан-178 на користь Збройних сил України.