В 2022 году в Украине проведут учения НАТО по кибербезопасности (видео)

Предполагается, что учения пройдут в Киеве. При этом Украина впервые примет все государства Альянса.

В начале 2022 года в Украине пройдут учения НАТО по кибербезопасности. Об этом заявила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в рамках онлайн-брифинга "Годовые итоги по ЕС и НАТО".

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Известно, что данные учения пройдут в Киеве, а Украина станет впервые страной, которая примет все государства Альянса.

Право на проведение данных учений Украина получила в прошлом году, когда украинская команда Государственной службы специальной связи выиграла киберобучение НАТО.

"Мы сделали многое, чтобы в рамках Программы расширенных возможностей НАТО иметь доступ к работе в структурах Альянса, а наши военные и представители сектора безопасности и обороны получили доступ к соответствующим работам", — заявила Ольга Стефанишина.

Также она добавила, что в этом году особое внимание уделялось обмену данными и информацией с НАТО, а доверие и требование, которые Украина уже имплементировала, дали возможность государству активно взаимодействовать со странами Альянса.

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Ранее Фокус сообщал, что Соединенные Штаты Америки и Британия направили в Украину экспертов, для подготовки отечественных специалистов к кибератаке Российской Федерации. Таким образом они хотят, чтобы Украина была в готовности к следующим действиям президента России Владимира Путина. В последние время кибератаки Российской Федерации против Украины активизировалась. Кроме того, речь идет о том, что Россия произведет кибератаку во время праздников. Предположительно, это случится в конце первой неделе января.

Напомним, что армия Российской Федерации продолжает активное перевооружение. Они используют передовые технологии для достижения своих целей, что может говорить о подготовке к новым агрессиям со стороны россиян.