У 2022 році в Україні проведуть навчання НАТО з кібербезпеки (відео)

Передбачається, що навчання пройдуть у Києві. При цьому Україна вперше прийме всі держави Альянсу.

На початку 2022 року в Україні пройдуть навчання НАТО з кібербезпеки. Про це заявила віцепрем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина у межах онлайн-брифінгу "Річні підсумки щодо ЄС та НАТО".

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Відомо, що ці навчання пройдуть у Києві, а Україна стане вперше країною, яка прийме всі держави Альянсу.

Право на проведення цих навчань Україна отримала минулого року, коли українська команда Державної служби спеціального зв'язку виграла кібернавчання НАТО.

"Ми зробили багато, щоб у межах Програми розширених можливостей НАТО мати доступ до роботи в структурах Альянсу, а наші військові та представники сектору безпеки та оборони отримали доступ до відповідних робіт", — заявила Ольга Стефанишина.

Також вона додала, що цього року особлива увага приділялася обміну даними та інформацією з НАТО, а довіра та вимога, які Україна вже імплементувала, дали можливість державі активно взаємодіяти з країнами Альянсу.

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Раніше Фокус повідомляв, що Сполучені Штати Америки та Британія направили в Україну експертів для підготовки вітчизняних фахівців до кібератаки Російської Федерації. Таким чином вони хочуть, щоб Україна була готова до наступних дій президента Росії Володимира Путіна. Останнім часом кібератаки Російської Федерації проти України активізували. Крім того, йдеться про те, що Росія зробить кібератаку під час свят. Імовірно, це станеться наприкінці першого тижня січня.

Нагадаємо, що армія Російської Федерації продовжує активне переозброєння. Вони використовують передові технології для досягнення своєї мети, що може говорити про підготовку до нових агресій з боку росіян.