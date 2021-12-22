Жгли объекты ОМОНа, прорывались в Украину. В Беларуси вооруженным оппозиционерам дали 18-20 лет

Обвиняемых задержали в конце октября 2020 года возле белорусско-украинской границы. Следствие настаивало, что "группа Олиневича" была сформирована и вооружена на территории Украины.

В Беларуси анархистам присудили от 18 до 20 лет лишения свободы по обвинениям в совершении теракта и незаконном обороне оружия. Об этом информирует пресс-центр правозащитной организации "Весна".

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На скамье подсудимых были Игорь Олиневич, Сергей Романов, Дмитрий Резанович и Дмитрий Дубовский.

По решению Минского областного суда белорусские анархисты признаны виновными в совершении актов терроризма и незаконном обороте оружия:

Игорь Олиневич — 20 лет лишения свободы;

Сергей Романов — 20 лет;

Дмитрий Резанович — 19 лет;

Дмитрий Дубовский — 18 лет.

[ + – ] Суд Минска приговорил белорусских анархистов к 18-20 годам лишения свободы

Ранее обвиняемые в совершении теракта были внесены КГБ Беларуси в список лиц, которые причастны к террористической деятельности.

Как отмечает канал NEXTA, "группу Олиневича" обвиняли в поджогах автомобилей правоохранительных органов, а также в "незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ".

Белорусских анархистов после оглашения приговора пока не признали политическими заключенными.

Приговор Минского областного суда может быть обжалован в течение 10 дней. Адвокаты обвиняемых анархистов подтвердили, что будут подавать апелляцию. Члены "группы Олиневича", как их окрестили белорусские и российские СМИ, с улыбками на лице заслушали приговор судьи, а родственники возмутились такими длительными сроками заключения.

Как известно, анархистов задержали 29 октября 2020 года возле белорусско-украинской границы. В следственном управлении КГБ утверждали, что "группа Олиневича" была сформирована на территории Украины, где анархисты "вооружились огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами". По данным белорусский силовиков, члены "группы Олиневича" совершили поджоги нескольких автомобилей правоохранителей.

Стоит отметить, что 14 декабря Гомельский суд приговорил белорусского оппозиционера Сергея Тихановского к 18 годам лишения свободы.