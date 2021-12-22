Вертолеты, самолет и беспилотники: командующий ВМС Украины рассказал о перевооружении

На помощь беспилотникам, рассказал контрадмирал Алексей Неижпапа, пришли вертолеты. А в ближайшее время ожидается заказ нового самолета Ан.

Как и остальные виды и роды войск, Военно-морские силы Украины продолжают активно перевооружатся. В этот раз под раздачу попали воздушные средства. В 2021 году в ВМСУ увеличили количество вертолетов Ми-8МСБ. Кроме того, к концу года планируется продолжить такую тенденцию. Об этом в интервью информационному агентству УНИАН сообщил контрадмирал, командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа.

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Ранее Фокус сообщал, что ВМС Украины получили партию модернизированных вертолетов Ми-8.

В ходе интервью контрадмирал также отметил работу турецких беспилотных авиационных комплексов "Байрактар".

"В июле текущего года мы получили турецкий беспилотный комплекс "Байрактар" ​​для ВМСУ. Его задача в первую очередь — это исследование надводной обстановки, но он может использоваться не только на Черном и Азовском морях, но и на суше, вместе с комплексом Воздушных сил ВСУ. То есть мы уже имеем большой, далекий "глаз", наблюдающий за обстановкой на море. Он может использоваться, в том числе, по надводным целям. То есть и для предотвращения каких-то гибридных угроз, диверсионных групп, по движущимся на больших скоростях катерам… Комплекс может уничтожать все это своими авиационными бомбами", — утверждает командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа.

Кроме того, он заявил, что в 2022 году ВМСУ будет дополнительно получать самолеты транспортной авиации.

Также по словам Алексея Неижпапы, командование ВМСУ планирует предоставить предложение по строительству патрульного самолета на базе самолетов серии АН, который закроет очень много проблем по отслеживанию надводной обстановки.

На появления такой техники они рассчитывают в течение 5 лет.

Также контрадмирал заявил, что в ВМСУ будут искать решение о замене вертолетов палубной авиации.

"Это очень важно. Ведь на сегодняшний день в ВМС есть вертолеты серии КА (Камов), еще советские. Все запчасти этих вертолетов производятся только в РФ. Мы ведем работу по замене этой платформы КА на другую. Решить этот вопрос надо, ведь в перспективе у нас будут четыре корвета и фрегаты, поэтому потребность в палубной авиации у нас большая", — подытожил Алексей Неижпапа, отвечая на вопрос об увеличении воздушных средств в Военно-морских силах Украины.

Ранее мы сообщали, что Министерство обороны Украины заявило о планах достроить легкий фрегат "Владимир Великий" для замены "Гетьмана Сагайдачного".