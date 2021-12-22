Вертольоти, літак та безпілотники: командувач ВМС України розповів про переозброєння

На допомогу безпілотникам, розповів контрадмірал Олексій Неїжпапа, прийшли гелікоптери. А найближчим часом очікується замовлення нового літака Ан.

Як і інші види та пологи військ, Військово-морські сили України продовжують активно переозброюватися. Цього разу під роздачу потрапили повітряні засоби. У 2021 році у ВМСУ збільшили кількість вертольотів Мі-8МСБ. Крім того, до кінця року планується продовжити таку тенденцію. Про це в інтерв'ю інформаційному агентству УНІАН повідомив контрадмірал, командувач Військово-морських сил Збройних сил України Олексій Неїжпапа.

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Раніше Фокус повідомляв, що ВМС України отримали партію модернізованих вертольотів Мі-8.

Під час інтерв'ю контрадмірал також наголосив на роботі турецьких безпілотних авіаційних комплексів "Байрактар".

"У липні поточного року ми отримали турецький безпілотний комплекс "Байрактар" для ВМСУ. Його завдання в першу чергу — це дослідження надводної обстановки, але він може використовуватися не тільки на Чорному та Азовському морях, але й на суші, разом із комплексом Повітряних сил ЗСУ, тобто ми вже маємо велике, далеке "око", що спостерігає за обстановкою на морі, воно може використовуватися, зокрема, з надводних цілей, тобто і для запобігання якимось гібридним загрозам, диверсійним групам, що рухаються на на великих швидкостях катерам… Комплекс може знищувати все це своїми авіаційними бомбами", — стверджує командувач Військово-морських сил Збройних сил України Олексій Неїжпапа.

Крім того, він заявив, що у 2022 році ВМСУ додатково отримуватиме літаки транспортної авіації.

Також за словами Олексія Неїжпапи, командування ВМСУ планує надати пропозицію щодо будівництва патрульного літака на базі літаків серії АН, який закриє дуже багато проблем щодо відстеження надводної обстановки.

На появу такої техніки вони розраховують протягом 5 років.

Також контрадмірал заявив, що у ВМСУ шукатимуть рішення про заміну вертольотів палубної авіації.

"Це дуже важливо. Адже на сьогоднішній день у ВМС є гелікоптери серії КА (Камов), ще радянські. Усі запчастини цих вертольотів виготовляються тільки в РФ. Ми ведемо роботу із заміни цієї платформи КА на іншу. Вирішити це питання треба, адже в перспективі у нас будуть чотири корвети та фрегати, тому потреба в палубній авіації у нас велика", — підсумував Олексій Неїжпапа, відповідаючи на питання про збільшення повітряних засобів у Військово-морських силах України.

Раніше ми повідомляли, що Міністерство оборони України заявило про плани добудувати легкий фрегат "Володимир Великий" для заміни "Гетьмана Сагайдачного".