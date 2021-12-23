Украинским военным не запрещено стрелять в ответ — Залужный о режиме тишины на Донбассе

Бойцы ВСУ будут соблюдать режим прекращения огня, рассказал Главнокомандующий ВСУ, поскольку это позволит предотвратить потери.

Украинские вооруженные силы полностью поддерживают решение о возобновлении действия режима прекращения огня, однако в случае угрозы жизни военным или гражданским жителям, они могут открывать ответный огонь. Об этом заявил во время брифинга 23 декабря Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, генерал-лейтенант Валерий Залужный.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Наши военные как выполняли, так и продолжают выполнять задачи. Они оберегают свою Родину, защищают мирных жителей. Конечно, если будет угроза жизни и здоровью военнослужащим или гражданским, военные должны делать то, что они делали. Но обращаю внимание: мы люди военные, мы абсолютно поддерживаем введенный режим прекращения огня, он позволит предотвратить те потери, которые могут быть", — отметил Залужный.

Также главнокомандующий заверил журналистов, что речь идет не о запрете украинским защитникам стрелять в ответ на обстрелы со стороны российско-оккупационных войск, а о соблюдении достигнутых договоренностей.

"Им никто стрелять в ответ и не запрещал. Еще раз обращаю внимание, что речь идет не о запрете вести ответный огонь, а о режиме прекращения огня, о его соблюдении", — сказал Залужный.

Режим прекращения огня на Донбассе

Напомним, вчера, 22 декабря, на последнем в этом году заседании трехсторонней контактной группы стороны договорились о возобновлении режима прекращения огня на Донбассе.

Следует отметить, что представитель России в ТКГ Борис Грызлов не подтвердил и не опроверг сообщения украинской стороны о договоренности о прекращении огня.

Согласно сводке о ситуации на фронте штаба ООС, в течение минувших суток и по состоянию на 11 часов утра текущих суток, 23 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны российских наемников не зафиксировано.