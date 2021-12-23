Українським військовим не заборонено стріляти у відповідь — Залужний про режим тиші на Донбасі

Бійці ЗСУ дотримуватимуться режиму припинення вогню, розповів Головнокомандувач ЗСУ, оскільки це дозволить запобігти втратам.

Українські збройні сили цілковито підтримують рішення про відновлення дії режиму припинення вогню, однак у разі загрози життю військовим чи цивільним жителям, вони можуть відкривати вогонь у відповідь. Про це заявив під час брифінгу 23 грудня Головнокомандувач Збройних Сил України, генерал-лейтенант Валерій Залужний.

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"Наші військові як виконували, так і продовжують виконувати завдання. Вони оберігають свою Батьківщину, захищають мирних жителів. Звісно, якщо буде загроза життю та здоров’ю військовослужбовцям або цивільним, військові мають робити те, що вони робили. Але звертаю увагу: ми люди військові, ми абсолютно підтримуємо введений режим припинення вогню, він дасть можливість запобігти тим втратам, які можуть бути", — зазначив Залужний.

Також головнокомандувач запевнив журналістів, що йдеться не про заборону українським захисникам стріляти у відповідь на обстріли з боку російсько-окупаційних військ, а про дотримання досягнутих домовленостей.

"Їм ніхто стріляти у відповідь і не забороняв. Ще раз звертаю увагу, що йде мова не про заборону вести вогонь у відповідь, а про режим припинення вогню, про його дотримання", — сказав Залужний.

Режим припинення вогню на Донбасі

Нагадаємо, вчора, 22 грудня, на останньому цьогорічному засіданні Тристоронньої контактної групи сторони домовилися про відновлення режиму припинення вогню на Донбасі.

Варто зазначити, що представник Росії у ТКГ Борис Гризлов не підтвердив і не спростував повідомлення української сторони щодо домовленості про припинення вогню.

Відповідно до зведення щодо ситуації на фронті штабу ООС, впродовж минулої доби та станом на 11 годину ранку поточної доби, 23 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російських найманців не зафіксовано.