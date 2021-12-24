"Антонов" представит самолет Ан-178-100Р с российским двигателем (фото)
Первый военно-транспортный самолет будет представлен руководству страны и представителям СМИ перед началом летных испытаний.
Государственное предприятие "Антонов", входящее в состав "Укрборонпрома", анонсировало презентацию самолета Ан-178-100Р перед началом летных испытаний. Об этом информирует пресс-служба концерна.
Выкатка первого военно-транспортного самолета Ан-178-100Р №001 состоится 28 декабря в 10:00 по киевскому времени в ГП "Антонов".
Как отмечают в пресс-службе госконцерна "Укроборонпром", перед началом летных испытаний самолет осмотрят:
- глава Минобороны Алексей Резников;
- министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Павел Рябикин;
- главнокомандующий ВСУ, генерал-лейтенант Валерий Залужный;
- глава профильного комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич;
- командующий Воздушными Силами ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук;
- гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев;
- гендиректор ГП "Антонов" Сергей Бычков;
- президент Украинской Аэрокосмической Ассоциации Виктор Попов.
Военно-транспортный самолет Ан-178-100Р №001 получил оборудование отечественных и западных поставщиков комплектующих, которые были избраны в ходе масштабной программы импортозамещения.
По данным пресс-службы "Укроборонпрома", первый такого класса самолет может перевозить до 100 человек, а также тяжелую технику. Помимо этого, Ан-178-100Р №001 предназначен для десантирования спецехники и парашютистов и медицинской эвакуации раненых.
Как пишет портал DefenceUA, ГП "Антонов" представит 28 декабря первый военно-транспортный самолет Ан-178-100Р со вспомогательным двигателем ТА18-100, который был произведен подсанкционной российской компанией НПП "Аэросила".
Госпредприятие "Антонов" подтвердило факт установки именно этого двигателя. В компании рассказали, что ТА18-100 был приобретен у британской фирмы AerOMI International Ltd, которая напрямую связана с НПП "Аэросила".
Среди руководителей AerOMI International Ltd указана гражданка Российской Федерации Аделя Алтынбаева, которая в 2017 году владела 19,7% уставного капитала подсанкционной российской фирмы.
Сборка двигателя для Ан-178-100Р производилась итальянской компанией OMI s.r.l. по лицензии НПП "Аэросила". Более того, для демонстрации первого военно-транспортного самолета "Антонова" двигатель был снят с Ан-132D и указан в документах как "абсолютно новый".
Ранее сообщалось, что Перу может ввести санкции против Украины из-за срыва поставки Ан-178. В течение двух лет с момента подписания договора власти Чили так и не выделили деньги на создание самолета, однако официальная Лима рассматривает введение штрафных санкций против компании "Спецтехноэкспорт".
Позже госкомпания "Спецтехноэкспорт" ответила на обвинения Перу в срыве поставок Ан-178, на создание которых власти южноамериканской страны не перечислили средства.