"Антонов" представит самолет Ан-178-100Р с российским двигателем (фото)

Первый военно-транспортный самолет будет представлен руководству страны и представителям СМИ перед началом летных испытаний.

Государственное предприятие "Антонов", входящее в состав "Укрборонпрома", анонсировало презентацию самолета Ан-178-100Р перед началом летных испытаний. Об этом информирует пресс-служба концерна.

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Выкатка первого военно-транспортного самолета Ан-178-100Р №001 состоится 28 декабря в 10:00 по киевскому времени в ГП "Антонов".

Как отмечают в пресс-службе госконцерна "Укроборонпром", перед началом летных испытаний самолет осмотрят:

глава Минобороны Алексей Резников;

министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Павел Рябикин;

главнокомандующий ВСУ, генерал-лейтенант Валерий Залужный;

глава профильного комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич;

командующий Воздушными Силами ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук;

гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев;

гендиректор ГП "Антонов" Сергей Бычков;

президент Украинской Аэрокосмической Ассоциации Виктор Попов.

Военно-транспортный самолет Ан-178-100Р №001 получил оборудование отечественных и западных поставщиков комплектующих, которые были избраны в ходе масштабной программы импортозамещения.

По данным пресс-службы "Укроборонпрома", первый такого класса самолет может перевозить до 100 человек, а также тяжелую технику. Помимо этого, Ан-178-100Р №001 предназначен для десантирования спецехники и парашютистов и медицинской эвакуации раненых.

Как пишет портал DefenceUA, ГП "Антонов" представит 28 декабря первый военно-транспортный самолет Ан-178-100Р со вспомогательным двигателем ТА18-100, который был произведен подсанкционной российской компанией НПП "Аэросила".

Госпредприятие "Антонов" подтвердило факт установки именно этого двигателя. В компании рассказали, что ТА18-100 был приобретен у британской фирмы AerOMI International Ltd, которая напрямую связана с НПП "Аэросила".

Среди руководителей AerOMI International Ltd указана гражданка Российской Федерации Аделя Алтынбаева, которая в 2017 году владела 19,7% уставного капитала подсанкционной российской фирмы.

[ + – ] Компания НПП "Аэросила", продавшая двигатель для Ан-178-100Р

[ + – ] Компания НПП "Аэросила", продавшая двигатель для Ан-178-100Р

Сборка двигателя для Ан-178-100Р производилась итальянской компанией OMI s.r.l. по лицензии НПП "Аэросила". Более того, для демонстрации первого военно-транспортного самолета "Антонова" двигатель был снят с Ан-132D и указан в документах как "абсолютно новый".

[ + – ] "Антонову" передали использованный двигатель ТА18-100 для самолета Ан-178

Ранее сообщалось, что Перу может ввести санкции против Украины из-за срыва поставки Ан-178. В течение двух лет с момента подписания договора власти Чили так и не выделили деньги на создание самолета, однако официальная Лима рассматривает введение штрафных санкций против компании "Спецтехноэкспорт".

Позже госкомпания "Спецтехноэкспорт" ответила на обвинения Перу в срыве поставок Ан-178, на создание которых власти южноамериканской страны не перечислили средства.