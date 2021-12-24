"Антонов" представить літак Ан-178-100Р з російським двигуном (фото)

Перший військово-траспортний літак буде представлений керівництву країни та представникам ЗМІ перед початком льотних випробувань.

Державне підприємство "Антонов", яке входить до складу "Укроборонпрому", анонсувало презентацію літака Ан-178-100Р перед початком льотних випробувань. Про це повідомляє пресслужба концерну.

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Викочування першого військово-транспортного літака Ан-178-100Р №001 відбудеться 28 грудня о 10:00 за київським часом у ДП "Антонов".

Як зазначають у пресслужбі держконцерну "Укроборонпром", перед початком льотних випробувань літак оглянуть:

голова Міноборони Олексій Резніков;

міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Павло Рябікін;

головнокомандувач ЗСУ, генерал-лейтенант Валерій Залужний;

голова профільного комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич;

командувач Повітряних Сил ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук;

гендиректор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв;

гендиректор ДП "Антонов" Сергій Бичков;

президент Української аерокосмічної асоціації Віктор Попов.

Військово-транспортний літак Ан-178-100Р №001 отримав обладнання вітчизняних та західних постачальників комплектувальних деталей, які були обрані під час масштабної програми імпортозаміщення.

За даними пресслужби "Укроборонпрому", перший такого класу літак може перевозити до 100 осіб, а також важку техніку. Крім цього, Ан-178-100Р №001 призначений для десантування спецтехніки та парашутистів і медичної евакуації поранених.

Як пише портал DefenceUA, ДП "Антонов" представить 28 грудня перший військово-транспортний літак Ан-178-100Р з допоміжним двигуном ТА18-100, який було вироблено підсанкційною російською компанією НВП "Аеросила".

Держпідприємство "Антонов" підтвердило факт встановлення саме цього двигуна. У компанії розповіли, що ТА18-100 було придбано у британської фірми AerOMI International Ltd, яка безпосередньо пов'язана з НВП "Аеросила".

Серед керівників AerOMI International Ltd зазначено громадянку Російської Федерації Аделю Алтинбаєву, яка у 2017 році володіла 19,7% статутного капіталу підсанкційної російської фірми.

[ + – ] Компанія НВП "Аеросила", що продала двигун для Ан-178-100Р

[ + – ] Компанія НВП "Аеросила", що продала двигун для Ан-178-100Р

Складання двигуна для Ан-178-100Р проводилося італійською компанією OMI srl за ліцензією НВП "Аеросила". Більше того, для демонстрації першого військово-транспортного літака "Антонова" двигун було знято з Ан-132D і вказано в документах як "абсолютно новий".

[ + – ] "Антонову" передали використаний двигун ТА18-100 для літака Ан-178

Раніше повідомлялося, що Перу може запровадити санкції проти України через зрив постачання Ан-178. Протягом двох років з моменту підписання договору влада Чилі так і не виділила гроші на створення літака, проте офіційна Ліма розглядає запровадження штрафних санкцій проти компанії "Спецтехноекспорт".

Пізніше держкомпанія "Спецтехноекспорт" відповіла на звинувачення Перу у зриві поставок Ан-178, на створення яких влада американської країни не перерахувала кошти.