Петиция к Зеленскому об отмене воинского учета для женщин стремительно набирает голоса

Вопрос военного учета для женщин не обсуждался в обществе, людям не пояснили механизм перехода на этот учет, говорится в обращении к президенту.

Уже около шести тысяч голосов набрала петиция на сайте президента Украины об отмене приказа Минобороны о военском учете для женщин.

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Название петиции, которая адресована главе государства, — "Издевательство над женщинами! Не должны все женщины, имеющие специальность и/ или профессию, быть военнообязанными!". Электронное обращение к президенту Владимиру Зеленскому появилась два дня назад и уже успело набрать 6127 голосов.

Автор петиции Яна Решевченко подчеркивает, что указом Минобороны от 11.10.2021 расширяется список профессий женщин, представители которых — военнообязанные. Но, согласно этому изменению, на учет придется ставить почти всех женщин в стране — от 18 до 60 лет.

В тексте петиции говорится, что вопрос о постановке женщин на воинский учет никак не обсуждался с общественностью, не было и подготовительных мер и переходного периода, чтобы разъяснить людям механизм перехода женщин на военный учет.

Как известно, для рассмотрения петиции главой государства необходимо, чтобы ее поддержали 25 тыс. человек.

Напомним, 17 декабря в Украине вступил в силу закон, согласно которому Минобороны расширило список профессий для женщин, представительницы которых будут обязаны стать на воинский учет. Известно, что на учет будут ставить даже беременных и женщин с несовершеннолетними детьми.