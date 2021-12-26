Петиція до Зеленського про відміну військового обліку для жінок стрімко набирає голоси

Питання військового обліку для жінок не обговорювалося у суспільстві, людям не пояснили механізм переходу на цей облік, йдеться у зверненні до президента.

Вже близько шести тисяч голосів набрала петиція на сайті президента України про відміну наказу Міноборони про військовий облік для жінок.

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Назва петиції, яка адресована главі держави, — "Знущання над жінками! Не повинні всі жінки, які мають спеціальність та/або професію, бути військовозобов'язаними!". Електронне звернення до президента Володимира Зеленського з'явилося два дні тому і вже встигло набрати 6127 голосів.

Автор петиції Яна Решевченко наголошує, що указом Міноборони від 11.10.2021 розширюється список професій жінок, представники яких – військовозобов'язані. Але, відповідно до цієї зміни, на облік доведеться ставити майже всіх жінок у країні – від 18 до 60 років.

У тексті петиції йдеться, що питання щодо постановки жінок на військовий облік ніяк не обговорювалося з громадськістю, не було і підготовчих заходів та перехідного періоду, щоб роз'яснити людям механізм переходу жінок на військовий облік.

Як відомо, для розгляду петиції главою держави необхідно, щоби її підтримали 25 тис. осіб.

Нагадаємо, 17 грудня в Україні набув чинності закон, згідно з яким Міноборони розширило список професій для жінок, представниці яких будуть зобов'язані стати на військовий облік. Відомо, що на облік ставитимуть навіть вагітних та жінок із неповнолітніми дітьми.