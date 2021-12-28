Госконцерн "Укроборонпром": украинские предприятия увеличили производство на 20%

Как рассказал гендиректор концерна Юрий Гусев, в этом году были отремонтированы и модернизированы 3 300 единиц вооружения и военной техники. Ее уже передали в ВСУ.

Юрий Гусев, который является генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром" рассказал, что предприятия в этом году увеличили производство на 20%, а более 3 тыс. 300 единиц вооружения и военной техники отремонтированы, модернизированы, построены и переданы в Вооруженные силы.

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Об этом сообщил "Интерфакс-Украина", ссылаясь на слова Юрия Гусева во время церемонии выкатки первого самолета Ан-178 для Вооруженных сил Украины, которая состоялась 28 декабря.

В ходе своего выступления, он заявил, что на сегодняшний день украинское авиастроение показывает рекордные результаты. Кроме того, стало известно, что на протяжении этого года Украина экспортировала оружия больше чем на миллиард долларов. Также Юрий Гусев добавил, что в будущем ГК "Укроборонпром" имеет планы на расширение сотрудничества.

По словам генерального директора ГК "Укроборонпром", в будущем возможности предприятия будут учтены при формировании планов закупок на год, а также на 3 года.

Он добавил, что такое планирование нужно для того, чтобы иметь возможность подготовить производств и проинвестировать туда дополнительные средства.

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