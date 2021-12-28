Держконцерн "Укроборонпром": українські підприємства збільшили виробництво на 20%

Як розповів гендиректор концерну Юрій Гусєв, цьогоріч було відремонтовано та модернізовано 3 300 одиниць озброєння та військової техніки. Її вже передали до ЗСУ.

Юрій Гусєв, який є генеральним директором державного концерну "Укроборонпром" розповів, що підприємства цьогоріч збільшили виробництво на 20%, а понад 3 300 одиниць озброєння та військової техніки відремонтовано, модернізовано, побудовано та передано до Збройних сил.

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Про це повідомив "Інтерфакс-Україна", посилаючись на слова Юрія Гусєва під час церемонії викочування першого літака Ан-178 для Збройних сил України, що відбулася 28 грудня.

У процесі свого виступу він заявив, що на сьогоднішній день українське авіабудування показує рекордні результати. Крім того, стало відомо, що протягом цього року Україна експортувала зброї більш як на мільярд доларів. Також Юрій Гусєв додав, що в майбутньому ДК "Укроборонпром" має плани на розширення співпраці.

За словами генерального директора ДК "Укроборонпром", у майбутньому можливості підприємства будуть враховані під час формування планів закупівель на рік, а також на 3 роки.

Він додав, що таке планування потрібне для того, щоб мати можливість підготувати виробництв і проінвестувати туди додаткові кошти.

Раніше Фокус повідомляв, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вирішив збільшити допомогу Україні. Так, у 2022 році Україна отримає від США 300 мільйонів доларів.

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