Військовий облік у режимі онлайн: у Міноборони анонсували зміну процедури (відео)

Жінки, як зазначає заступниця міністра оборони Ганна Маляр, в обов'язковому порядку мають пройти огляд лікаря, а в дистанційному режимі можна буде підтягнути наявні медичні довідки.

Залучення жінок на військовий облік не є закликом чи мобілізацією до лав ЗСУ, а Міноборони працює над переведенням процедури в режим онлайн. Про це в ефірі телеканалу "1+1" заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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За її словами, центри комплектування Міноборони готові до прийому жінок та встановлення їх на військовий облік.

Проте, як зауважила Ганна Маляр, профільне міністерство зараз працює над тим, щоб можливі бюрократичні процедури перевести у режим онлайн.

"Потрібно зрозуміти, огляд лікаря не можна зробити онлайн. Але можна підтягнути ті довідки, які у людини є. Ми вже працюємо над тим, щоб спростити ту процедуру, і щоб там, де можна було електронно підвести інші реєстри та передати їх у колишні військкомати, щоб усе це відбувалося", — продовжила заступниця глави Міноборони в ефірі телеканалу.

Ганна Маляр наголосила, що залучення жінок на військовий облік не є обов'язковим призовом чи мобілізацією до лав української армії.

Коментуючи петицію про можливе скасування указу Міноборони №313, яка вже набрала необхідні 25 тисяч голосів, заступниця міністра оборони заявила, що українці безпідставно починають панікувати, оскільки залучення на військовий облік "кардинально не змінить життя жінок".

Указ Міноборони №313, за словами Ганни Маляр, виконуватиметься протягом усього 2022 року, і жінкам не потрібно вже завтра йти до територіальних центрів комплектування.

Заступниця міністра оборони також пояснила, навіщо державі потрібна постанова жінок на військовий облік.

"Країні потрібно розуміти свій потенціал і спеціальності, які є в наявності, які можна використовувати під час оборони держави у лихоліття. Ми не говоримо про те, що жінок забиратимуть до армії. Це інші речі! Від залучення на військовий облік відстань до призову або мобілізації дуже велике... Медичний огляд важливий, оскільки одна з вимог (указу Міноборони — ред.) — стан здоров'я. Не будь-який стан здоров'я придатний для ухвали на військовий облік", — резюмувала Ганна Маляр в ефірі телеканалу.

[ + – ] Заступниця голови Міноборони Ганна Маляр розповіла про військовий облік для жінок

Як повідомлялося раніше, 17 грудня набув чинності указ Міноборони №313 про обов'язкове залучення частини жінок на військовий облік. У документі прописані спеціальності, після здобуття якої жінок беруть на військовий облік у центрах комплектування. Указ Міноборони також передбачає, що жінки віком від 18 до 60 років вважаються придатними до військової служби.

Пізніше в Міноборони анонсували публікацію інструкції, за якою жінки зможуть ставати на військовий облік. У міністерстві також висловили припущення, що частину процедури жінки зможуть проходити дистанційно.

26 грудня в Міноборони роз'яснили, що вагітні та жінки з малолітніми дітьми також будуть залучені на військовий облік. А 27 грудня на сайті президента петиція про скасування військового обліку для жінок набрала 25 тисяч голосів.