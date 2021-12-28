Воинский учет в режиме онлайн: в Минобороны анонсировали изменение процедуры (видео)

Женщины, как отмечает замминистра обороны Анна Маляр, в обязательном порядке должны пройти осмотр врача, а в дистанционном режиме можно будет подтянуть медсправки, которые имеются в наличии.

Привлечение женщин на воинский учет не является призывом или мобилизацией в ряды ВСУ, а Минобороны работает над переведением процедуры в режим онлайн. Об этом в эфире телеканала "1+1" заявила замминистра обороны Анна Маляр.

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По ее словам, центры комплектования Минобороны готовы к приему женщин и установлению их на воинский учет.

Однако, как отметила Анна Маляр, профильное министерство сейчас работает над тем, чтобы возможные бюрократические процедуры перевести в режим онлайн.

"Нужно понять, осмотр врача нельзя сделать онлайн. Но можно подтянуть те справки, которые у человека есть. Мы уже работаем над тем, чтобы упростить ту процедуру, и чтобы там, где можно было электронно подвести другие реестры и передать их в бывшие военкоматы, чтобы все это происходило", — продолжила замглавы Минобороны в эфире телеканала.

Анна Маляр подчеркнула, что привлечение женщин на воинский учет не является обязательным призывом или мобилизацией в ряды украинской армии.

Комментируя петицию о возможной отмене указа Минобороны №313, которая уже набрала необходимые 25 тысяч голосов, замминистра обороны заявила, что украинцы безосновательно начинают паниковать, поскольку привлечение на воинский учет "кардинально не изменит жизнь женщин".

Указ Минобороны №313, по словам Анны Маляр, будет выполняться в течение всего 2022 года, и женщинам не нужно уже завтра идти в территориальные центры комплектования.

Замминистра обороны также объяснила, зачем государству нужно постановление женщин на воинский учет.

"Стране нужно понимать свой потенциал и специальности, которые есть в наличии, которые можно использовать во время обороны государства в тяжелое время. Мы не говорим о том, что женщин будут забирать в армию. Это другие вещи! От привлечения на воинский учет расстояние до призыва или мобилизации очень большое… Медицинский осмотр важен, поскольку одно из требований (указа Минобороны — ред.) — состояние здоровья. Не любое состояние здоровья пригодно для постановления на воинский учет", — резюмировала Анна Маляр в эфире телеканала.

[ + – ] Замглавы Минобороны Анна Маляр рассказала про воинский учет для женщин

Как ранее сообщалось, 17 декабря вступил в силу указ Минобороны №313 об обязательном привлечении части женщин на воинский учет. В документе прописаны специальности, после получения которой женщин берут на воинский учет в центрах комплектования. Указ Минобороны также предусматривает, что женщины в возрасте от 18 до 60 лет считаются пригодными к воинской службе.

Позже в Минобороны анонсировали публикацию инструкции, по которой женщины смогут становиться на воинский учет. В министерстве также предположили, что часть процедуры женщины смогут проходить дистанционно.

26 декабря в Минобороны разъяснили, что беременные и женщины с малолетними детьми также будут привлечены на воинский учет. А 27 декабря на сайте президента петиция об отмене воинского учета для женщин набрала 25 тысяч голосов.