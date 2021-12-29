Хищные птицы. Почему за боевыми БПЛА будущее

Беспилотники с интегрированной боевой частью очень трудно отследить и уничтожить благодаря практически незаметным радиолокационным, визуальным и тепловым следам. В будущем исход боев будет зависеть от того, какая из сторон сможет эффективнее применять такие БПЛА.

Беспилотники с интегрированной боевой частью рассматриваются как более точная альтернатива управляемой артиллерии и традиционным дронам для командира небольшого подразделения.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Фокус перевел текст Чарли Гао о БПЛА и их роли в войнах будущего.

Дроны-камикадзе: стальные птицы войны

В августе 2018 года ударные дроны-камикадзе попали во все заголовки после их применения при покушении на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Подобные дроны использовались ИГИЛ в Ираке и Сирии для нападения на силы коалиции и режима. Хотя некоторые СМИ предполагают, что "дроны-смертники" – нововведение ИГИЛ, регулярные войска используют такие беспилотники уже почти три десятилетия под другим названием: барражирующие боеприпасы.

Хотя боеприпасы, используемые регулярными вооруженными силами, значительно более совершенны, чем модифицированные дроны ИГИЛ, основной принцип один и тот же. Взрывная боеголовка, установленная на беспилотном летательном аппарате (БПЛА), подлетает к цели и наносит точный удар.

По мнению большинства специалистов, пионером в разработке барражирующих боеприпасов в конце 1980-х – начале 1990-х годов стал Израиль, использующий их для противодействия радарам. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) всегда была в первых рядах применения БПЛА: они снижали потери и политические риски, что является ключевым фактором для призывной армии.

[ + – ] БПЛА снижают потери и политические риски Фото: Sgt. 1st Class Michael Guillory

ЦАХАЛ осознал потенциал БПЛА для противодействия радарам после войны в Ливане в 1982 году. Израильские БПЛА использовались для разведки и в качестве ложных целей для уничтожения многочисленных сирийских ракет класса "земля-воздух" (SAM) в ливанской долине Бекаа в ходе так называемой операции "Аптека" (Operation Drugstore).

Вероятно, именно эта операция навеяла израильским конструкторам идею о создании барражирующих боеприпасов. В ходе операции было запущено множество простых беспилотников-обманок Delilah, которые маскировались под израильские ударные силы. Как только сирийские радары включались для обнаружения беспилотников, Израиль запускал с земли противорадиолокационные ракеты и начинал настоящую атаку на радары.

Первый "дрон-камикадзе" – Harpy компании Israel Aerospace Industries (IAI) – объединил в себе беспилотник и противорадиолокационную ракету. Запущенный Harpy выходил на траекторию поиска и ждал активации радара. Если радар включался, Harpy наводился на него и уничтожал с помощью осколочно-фугасной боеголовки в корпусе. После запуска Harpy мог находиться над полем боя до шести часов.

Важно

Атака дронов. Станут ли БПЛА силой, которая изменит правила игры — как первые танки и самолеты

Harpy был представлен общественности в 1990 году. В течении десятилетия Harpy приобрели Турция и Индия. В 1999 году IAI совместно с компанией Raytheon разработала еще один БПЛА, CUTLASS. Непубличная разработка этих систем продолжалась на протяжении 2000-х годов. Примерно в это же время беспилотник-обманка Delilah также превратился в барражирующий боеприпас: в нем были использованы технологии Harpy и настоящая боеголовка.

Дроны-камикадзе стали по-настоящему популярными только в 2010-х годах, когда технология датчиков улучшилась, а сами беспилотники уменьшились. Усовершенствованная технология камер позволяла БПЛА наводиться на все видимые объекты на поле боя, а не только на радары. Барражирующие боеприпасы, созданные на основе улучшенных беспилотников, стали настолько маленькими, что их могли переносить и запускать обычные солдаты.

В 2012 году Соединенные Штаты приняли на вооружение свой собственный миниатюрный барражирующий боеприпас – AeroVironment Switchblade. Switchblade использовался армией США в Афганистане для поражения "особо важных целей", будь то лидеры повстанцев, минометные группы или партизаны на автомобилях. Несмотря на ограниченный запас хода, Switchblade мог курсировать над полем боя, если цель не была видна сразу после запуска.

В такой роли беспилотники с интегрированной боевой частью рассматриваются как более точная альтернатива управляемой артиллерии и традиционным дронам для командира небольшого подразделения. Барражирующие боеприпасы дешевле, чем специальные ракеты, запускаемые с беспилотников, и имеют меньшее время "отклика", поскольку их могут запускать солдаты на земле. Благодаря прямому наведению с помощью камер на борту они намного точнее управляемой артиллерии и приземляются в нескольких метрах от цели (для артиллерийского снаряда с лазерным наведением предел точности – несколько десятков метров).

В 2018 году США начали активно закупать барражирующие боеприпасы: Корпус морской пехоты заменял ими свои 120-мм минометы как средства ведения точного огня. SOCOM также собирается установить такие беспилотники на катера сил специальных операций.

[ + – ] "Дрон-камикадзе" – Harpy компании Israel Aerospace Industries (IAI) Фото: Jastrow

Но самые закаленные в боях дроны-смертники – это оригинальный Harpy и его версии. В течение 200-х годов компания IAI продолжала модернизировать платформу, оснастив ее электрооптическими датчиками, увеличив выносливость и изменив конструкцию крыла. Платформа, которая теперь называется Harpy NG или Harpy 2, в 2010-х годах была продана азербайджанским вооруженным силам, которые использовали ее во время конфликта в Нагорном Карабахе в 2016 году.

Барражирующие боеприпасы также вернулись к своей первоначальной роли во время событий 2018 и 2019 годов, когда они использовались ЦАХАЛом для уничтожения сирийских батарей ЗРК Панцирь-S1. Хотя неизвестно, какие именно беспилотники использовались для нанесения ударов – Harpy 2, SkyStriker или Delilah, – они эффективно выполняют свою изначальную роль.

Важно

Самое популярное вооружение 2021: российские ракеты и дроны в десятке

Вероятно, в 2020-х годах все больше армий будут использовать барражирующие боеприпасы, учитывая их универсальность и эффективность. Темпы разработок ускоряются, принося такие инновации, как сменные боеголовки на польском беспилотники Warmate и роевая тактика на тестовых дронах LOCUST ВМС США.

Беспилотники с интегрированной боевой частью очень трудно отследить и уничтожить благодаря практически незаметным радиолокационным, визуальным и тепловым следам. В будущем исход боев будет зависеть от того, какая из сторон сможет эффективнее применять такие БПЛА.

Об авторе

Чарли Гао изучал политические и компьютерные науки в колледже Гриннелл. Комментирует вопросы обороны и национальной безопасности. Эта статья впервые опубликована в январе 2019 года и переиздается в связи с интересом читателей.