Украинский разведывательный дрон Gekata впервые поднялся в небо (фото)
Беспилотный комплекс способен одновременно управлять шестью БПЛА и отслеживать до 200 целей в реальном времени.
Компания НВЦ "Инфозащита" начала летные испытания своего комплекса радиотехнической разведки Gekata, созданного на базе БПЛА PD-2 от "Ukrspecsystems". Об этом сообщает Defense Express.
Комплекс радиоразведки предназначен для обнаружения радиоизлучающих целей на расстоянии в сотни километров. Первый полет был совершен на одном из аэродромов под Киевом.
В ходе первого полета, кроме работы самой системы радиотехнической разведки, проводились замеры влияния контейнера на летные характеристики беспилотника. Контейнер весит 10 кг. В нем расположено все оборудование для проведения разведки.
Весь беспилотный комплекс состоит из наземной станции управления, которая может управлять сразу 6 беспилотниками. Три Gekata должны находится в небе и сменять один другого для обеспечения круглосуточного мониторинга по фронту 100 км и на глубине до 450 от места барражирования.
Таким образом разработчики рассчитывают собираться информацию в режиме 24/7 для отслеживания всех объектов врага:
- радиоизлучающие объекты
- РЛС зенитно-ракетных комплексов
- контрбатарейные радары
- самолеты
- радиостанции противника.
За счет своих небольших габаритов, отследить БПЛА Gekata будет крайне сложно. Он не оставляет радиоследа, а также имеет размах крыльев до 5 метров. Заявляется возможность одновременного отслеживания 200 целей в режиме онлайн.
В воздухе БПЛА может находиться до 10 часов и работать на высоте до 5 км.
Напомним, в следующем году начнутся испытания дрона-камикадзе "Гром".
Ранее украинская частная компания UkrspecSystems показала новую систему БПЛА, состоящую из ударного дрона-камикадзе и разведывательного варианта беспилотника.