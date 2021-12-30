Український розвідувальний дрон Gekata вперше здійнявся в небо (фото)

Безпілотний комплекс здатний одночасно керувати шістьма БПЛА та відстежувати до 200 цілей у реальному часі.

Компанія НВЦ "Інфозахист" розпочала льотні випробування свого комплексу радіотехнічної розвідки Gekata, створеного на базі БПЛА PD-2 від "Ukrspecsystems". Про це повідомляє Defense Express.

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Комплекс радіорозвідки призначений для виявлення цілей радіовипромінювання на відстані сотень кілометрів. Перший політ було здійснено на одному з аеродромів під Києвом.

Під час першого польоту, крім роботи власне системи радіотехнічної розвідки, проводилися вимірювання впливу контейнера на льотні характеристики безпілотника. Контейнер важить 10 кг. У ньому розташоване все обладнання для розвідки.

Весь безпілотний комплекс складається із наземної станції управління, яка може керувати відразу 6 безпілотниками. Три Gekata повинні перебувати в небі та змінювати одне одного для забезпечення цілодобового моніторингу по фронту 100 км і на глибині до 450 від місця баражування.

Так, розробники розраховують збирати інформацію в режимі 24/7 для відстеження всіх об'єктів ворога:

радіовипромінювальні об'єкти;

РЛС зенітно-ракетних комплексів;

контрбатарейні радари;

літаки;

радіостанції супротивника.

За рахунок своїх невеликих габаритів відстежити БПЛА Gekata буде вкрай складно. Він не залишає радіослід, а також має розмах крил до 5 метрів. Заявляється можливість одночасного відстеження 200 цілей у режимі онлайн.

У повітрі БПЛА може бути до 10 годин і працювати на висоті до 5 км.

Нагадаємо, наступного року розпочнуться випробування дрону-камікадзе "Гром".

Раніше українська приватна компанія UkrspecSystems показала нову систему БПЛА, що складається з ударного дрону-камікадзе та розвідувального варіанту безпілотника.