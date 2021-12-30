Китай заменяет людей на боевых роботов в Тибете из-за высокогорной местности (фото)

КНР перебрасывает в зону напряженности с Индией сотни роботов, оснащает солдат экзоскилетами, а также новые БТРы и вездеходы.

Китай отправляет боевых роботов на границу с Индией в район Тибета из-за проблем у солдат с дыханием в условиях высокогорья. Об этом пишет DailyMail.

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В Тибет КНР направляет десятки беспилотных роботов с оружием, где китайские войска находятся в противостоянии с индийскими. Транспортные средства включают в себя робота Sharp Claw с легким пулеметом на борту и Mule-200, выполненный в виде транспортной и боевой версии.

[ + – ] Sharp Claw

Всего сообщается о 88 Sharp Claw, которые отправлены в Гималайские горы. Из них 38 развернуты в приграничных регионах. Около 120 Mule-200 отправили в Тибет, из которых большинство из них отправлено в приграничную зону.

Помимо боевых роботов НОАК отправили в Тибет 47 БТР VP-22 и 150 вездеходов Lynx. Также сообщается о выдаче солдатам экзоскилетов для переноса тяжелого оборудования. На высоте 4900 метров воздух более разреженный, поэтому солдаты быстрее устают на такой высоте и им становится тяжелее дышать.

[ + – ] Спорные территории в Тибете Фото: Daily Mail

Китай и Индия на протяжении десятилетий имеют конфликт в районе Кашмира. Этот район, как пишут в издании, очень засушливый, удаленный от цивилизации, и вместе с этим имеет небольшую практическую ценность. Однако ценность территории является символичной для каждой из сторон. В 2020 году между военными вспыхнули рукопашные бои. В их ходе погибли десятки военных в стычках с холодным оружием.

Напомним, в октябре индийские военные получили новое холодное оружие для военных в Тибете. Они получили электрошокер-тризубец, щит и палку с шипами.