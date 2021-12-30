Китай замінює людей на бойових роботів у Тибеті через високогірну місцевість (фото)

КНР перекидає в зону напруженості з Індією сотні роботів, оснащує солдатів екзоскелетами, а також нові БТРи та всюдиходи.

Китай відправляє бойових роботів на кордон із Індією до Тибету через проблеми в солдатів із диханням в умовах високогір'я. Про це пише DailyMail.

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У Тибет КНР спрямовує десятки безпілотних роботів зі зброєю, де китайські війська перебувають у протистоянні з індійськими. Транспортні засоби включають робота Sharp Claw з легким кулеметом на борту ат Mule-200, виконаний у вигляді транспортної та бойової версії.

[ + – ] Sharp Claw

Всього повідомляється про 88 Sharp Claw, які відправлені до Гімалайських гір. Із них 38 розгорнуті в прикордонних регіонах. Близько 120 Mule-200 відправили до Тибету, із яких більшість із них відправлено до прикордонної зони.

Крім бойових роботів, НВАК відправили в Тибет 47 БТР VP-22 і 150 всюдиходів Lynx. Також повідомляється про видачу солдатам екзоскелетів для перенесення важкого обладнання. На висоті 4900 метрів повітря розрідженіше, тому солдати швидше втомлюються на такій висоті і їм важче дихати.

[ + – ] Спірні території в Тибеті Фото: Daily Mail

Китай та Індія протягом десятиліть мають конфлікт у районі Кашміру. Цей район, як пишуть у виданні, дуже посушливий, віддалений від цивілізації та водночас має невелику практичну цінність. Однак цінність території є символічною для кожної із сторін. 2020 року між військовими спалахнули рукопашні бої. У їхньому ході загинули десятки військових у сутичках із холодною зброєю.

Нагадаємо, у жовтні індійські військові отримали нову холодну зброю для військових у Тибеті. Вони отримали електрошокер-тризуб, щит і палицю із шипами.