Украинские ВМС провели совместные учения с французским фрегатом Auvergne (фото)

Цель маневров состояла в поддержании безопасности в Черноморском регионе, а также большей взаимосовместимости моряков двух стран.

В акватории Черного моря украинские моряки провели совместные учения с фрегатом ВМС Франции Auvergne по типу PASSEX. Об этом сообщает АрміяInform.

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Украинские военные принимали участие в тренировке на среднем десантном корабле "Юрий Олефиренко", а французские бойцы были на фрегате Auvergne. Цель мероприятий заключалась в поддержании безопасности в Черноморском регионе, усовершенствования взаимосовместимости экипажей кораблей двух стран согласно стандартам НАТО.

Фото: АрміяInform

Также французские Вооруженные силы привлекли транспортно-боевой вертолет NH-90. В ходе учений моряки отработали ряд тактических маневров, в частности, ведение ночного сигналопроизводства с использованием международной системы сигналов. Освещение морской обстановки в условиях гражданского судноплавания, а также тренировка по связи.

Фото: АрміяInform

На украинском десантном корабле отработана тренировка по оказанию помощи аварийному кораблю с высадкой аварийно-спасательной группы французского фрегата.

Напомним, в 2031 году из состава украинского флота выведут флагман "Гетман Сагайдачный". На его замену придет "Владимир Великий".

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