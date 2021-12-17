Флагман украинского флота "Гетман Сагайдачный" выведут из состава ВМС в 2031 году (фото)

Заменить фрегат планируют "Владимиром Великим", на постройку которого нужно свыше 8 млрд гривен.

Фрегат Военно-морских сил Украины "Гетман Сагайдачный" планируют вывести из состава флота в 2031 году, на замену ему придет "Владимир Великий". Об этом сообщил командующий ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа в интервью для АрміяInform.

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В Военно-морских силах предлагают достроить корвет "Владимир Великий", который планировался как корвет. Его заложили еще в 2010 году, но по своим характеристикам он соответствует классу фрегат. Во время его строительства планируется применить технологии и технологические решения, что и при строительстве корветов ADA. Именно "Владимир Великий" и должен заменить собой "Гетмана Сагайдачного" в 2031 году.

[ + – ] Проект корвета "Владимир Великий"

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Большое плаванье. Зачем Украине достраивать корвет "Владимир Великий" за 8 млрд гривен

По словам контр-адмирала, сейчас "Гетман Сагайдачный" проходит модернизацию, работы охватывают многие системы:

замену радиоэлектронику

систему управления огнем и связи

бортовые системы

ремонт главной энергетической установки

В Военно-морских силах предлагают достроить корвет "Владимир Великий", который планировался как корвет. Его заложили еще в 2010 году, но по своим характеристикам он соответствует классу фрегат. Во время его строительства планируется установить.

Напомним, на строительство "Владимир Великий" нужно 8 млрд гривен, это без боекомплекта. Также сообщалось, что все катера Island вооружат американскими пушками и ракетами.